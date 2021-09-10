Отбор ЧМ-2022. Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия победила Перу и другие результаты

В Южной Америке прошел очередной тур отбора к ЧМ-2022.

В ночь на пятницу состоялись пять матчей. Во всех случаях победы добыли хозяева поля – Парагвай, Уругвай, Колумбия, Аргентина и Бразилия.

Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 10-й тур

Парагвай – Венесуэла – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мартинес, 7; 2:0 – Каку, 46; 2:1 – Чансельор, 90.

Уругвай – Эквадор – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Перейро, 90+2.

Колумбия – Чили – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Борха, 19 (с пенальти); 2:0 – Борха, 20; 2:1 – Менезес, 56; 3:1 – Диас, 74.

Аргентина – Боливия – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Месси, 14; 2:0 – Месси, 65; 3:0 – Месси, 89.

Бразилия – Перу – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Рибейро, 15; 2:0 – Неймар, 40.

Календарь отбора ЧМ-2022

Турнирная таблица отбора ЧМ-2022