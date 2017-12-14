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    Отбор ЧМ-2022. Аргентина разгромила Боливию благодаря хет-трику Месси, Бразилия победила Перу и другие результаты

    В Южной Америке прошел очередной тур отбора к ЧМ-2022.

    В ночь на пятницу состоялись пять матчей. Во всех случаях победы добыли хозяева поля – Парагвай, Уругвай, Колумбия, Аргентина и Бразилия.

    Отбор ЧМ-2022. Южная Америка. 10-й тур

    Парагвай – Венесуэла – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мартинес, 7; 2:0 – Каку, 46; 2:1 – Чансельор, 90.

    Уругвай – Эквадор – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Перейро, 90+2.

    Колумбия – Чили – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Борха, 19 (с пенальти); 2:0 – Борха, 20; 2:1 – Менезес, 56; 3:1 – Диас, 74.

    Аргентина – Боливия – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Месси, 14; 2:0 – Месси, 65; 3:0 – Месси, 89.

    Бразилия – Перу – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Рибейро, 15; 2:0 – Неймар, 40.

    Календарь отбора ЧМ-2022

    Турнирная таблица отбора ЧМ-2022

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +51481

      portero 2 часа назад

      я вот не пойму почему Неймар и прочие бразилы из европы не прошли 14 дневный карантин???? эта задница играла вместе с Месси 29 августа в Париже, ??? почему бразилам не нужно проходить карантин??? технарь этим уродам впаять!!!!

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      Рейтинг: +12754

      Skull_Boy > portero 2 часа назад

      Понятно что бардак и у каждой страны свои законы и свои тараканы

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