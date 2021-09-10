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Материалы

Бразилия - Перу

10.09.2021, Пятница, 03:30 мск Трансляция: Матч ТВ Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур Бразилия - Перу
Кубок Америки 2021
1/2 финала
6 июля, вторник 02:00 Бразилия 1:0 Перу
Кубок Америки 2021, группа B
2 тур
18 июня, пятница 03:00 Бразилия 4:0 Перу
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
2 тур
14 октября, среда 03:00 Перу 2:4 Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2019

11 сентября, среда 05:30 Перу 0:1 Бразилия
Кубок Америки 2019
Групповой этап, Финал
7 июля, воскресенье 23:00 Бразилия 3:1 Перу
Кубок Америки 2019, группа A
Групповой этап, 3 тур
22 июня, суббота 22:00 Перу 0:5 Бразилия
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
12 тур
16 ноября, среда 05:15 Перу 0:2 Бразилия
4 тур
18 ноября, среда 03:00 Бразилия 3:0 Перу
Кубок Америки 2016, группа B
Групповой этап, 3 тур
13 июня, понедельник 03:30 Бразилия 0:1 Перу
Кубок Америки 2015, группа C
Групповой этап, 1 тур
15 июня, понедельник 00:30 Бразилия 2:1 Перу
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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