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Колумбия - Чили

10.09.2021, Пятница, 02:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 10 тур Колумбия - Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2021/2022)
2 тур
14 октября, среда 03:30 Чили 2:2 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2019

12 октября, суббота 19:00 Колумбия 0:0 Чили
Кубок Америки 2019
Групповой этап, 1/4 финала
29 июня, суббота 02:00 Колумбия 0:0
(4:5)п		 Чили
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ (2016/2017)
11 тур
10 ноября, четверг 23:30 Колумбия 0:0 Чили
3 тур
13 ноября, пятница 02:30 Чили 1:1 Колумбия
Кубок Америки 2016
Групповой этап, 1/2 финала
23 июня, четверг 03:00 Колумбия 0:2 Чили
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка (2012/2013)
17 тур
12 октября, суббота 01:00 Колумбия 3:3 Чили
8 тур
11 сентября, вторник 23:30 Чили 1:3 Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные 2011

29 марта, вторник 20:00 Чили 2:0 Колумбия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бразилия 17 14 3 0 40:5 +35 45
2. Аргентина 17 11 6 0 27:8 +19 39
3. Уругвай 18 8 4 6 22:22 0 28
4. Эквадор 18 7 5 6 27:19 +8 26
5. Перу 18 7 3 8 19:22 -3 24
6. Колумбия 18 5 8 5 20:19 +1 23
7. Чили 18 5 4 9 19:26 -7 19
8. Парагвай 18 3 7 8 12:26 -14 16
9. Боливия 18 4 3 11 23:42 -19 15
10. Венесуэла 18 3 1 14 14:34 -20 10
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