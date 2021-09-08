Отбор ЧМ-2022. Италия разгромила Литву, Швейцария Якина сыграла вничью с Северной Ирландией

Действующий чемпион Европы Италия дома разгромила Литву. Встреча прошла в Реджо-Эмилии. Дубль оформил Мойзе Кен. Он забил за сборную впервые с 2019 года.

Дебютный гол за Италию забил футболист «Сассуоло» Джакомо Распадори.

Швейцария под руководством бывшего тренера «Спартака» Мурата Якина не победила в Северной Ирландии и занимает в группе второе место.

В первом тайме швейцарец Харис Сеферович не реализовал пенальти. Вратарь Бэйли Пикок-Фаррел отразил третий 11-метровый в сезоне.

Отбор ЧМ-2022. Европа. Группа С

Северная Ирландия – Швейцария – 0:0

Италия – Литва – 5:0 (4:0)

Голы: 1:0 – Кен, 11; 2:0 – Уткус, 14 (в свои ворота); 3:0 – Распадори, 24; 4:0 – Кен, 29; 5:0 – Ди Лоренцо, 54.

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