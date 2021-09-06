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    Лапорта – о Гризманне: «Отличный игрок, но он не вписывается в систему «Барселоны»

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико».

    «Гризманн – отличный игрок, но он не вписывается в систему «Барселоны». Это не тот игрок, который нам нужен», – сказал Лапорта.

    • «Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа.
    • Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.

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    Источник: Marca

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