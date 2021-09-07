Лапорта – о Гризманне: «Отличный игрок, но он не вписывается в систему «Барселоны»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал переход нападающего Антуана Гризманна в «Атлетико».
«Гризманн – отличный игрок, но он не вписывается в систему «Барселоны». Это не тот игрок, который нам нужен», – сказал Лапорта.
- «Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа.
- Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019-й год.
- В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.
Goal: Гризманн бесплатно перейдет в «Атлетико», если проведет менее 50% матчей в следующем сезоне
Источник: Marca