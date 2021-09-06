Goal: Гризманн бесплатно перейдет в «Атлетико», если проведет менее 50% матчей в следующем сезоне

Стали известны подробности сделки «Барселоны» и «Атлетико» по переходу нападающего Антуана Гризманна.

По информации Goal, 30-летний француз бесплатно перейдет в мадридский клуб, если сыграет менее 50% матчей в сезоне-2022/23.

Если он проведет больше половины матчей, «Атлетико» заплатит «Барселоне» 40 миллионов евро.

«Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа.

Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019-й год.

В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.

Гризманн потерял 20 миллионов, не отработав контракт с «Барселоной» до конца