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    Goal: Гризманн бесплатно перейдет в «Атлетико», если проведет менее 50% матчей в следующем сезоне

    Стали известны подробности сделки «Барселоны» и «Атлетико» по переходу нападающего Антуана Гризманна.

    По информации Goal, 30-летний француз бесплатно перейдет в мадридский клуб, если сыграет менее 50% матчей в сезоне-2022/23.

    Если он проведет больше половины матчей, «Атлетико» заплатит «Барселоне» 40 миллионов евро.

    • «Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа.
    • Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.

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    Источник: Goal

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