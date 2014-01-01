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    Гризманн потерял 20 миллионов, не отработав контракт с «Барселоной» до конца

    Стала известна сумма финансовых потерь, которые понес форвард Антуан Гризманн, перейдя из «Барселоны» в «Атлетико». Из-за прекращения контракта, действовавшего до 2024 года, француз не досчитается 20 миллионов евро.

    Если бы Гризманн пробыл в клубе до конца сезона-2021/22, то получил бы бонус в размере 7 миллионов евро. Плюс к этому за сезон-2022/23 и сезон-2023/24 игроку полагались бонусы за лояльность в размере 6,5 миллиона евро. Итоговые потери – 20 миллионов.

    • «Атлетико» арендовал Гризманна с обязательством выкупа.
    • Гризманн выступал за «Атлетико» с 2014 по 2019-й год.
    • В прошлом сезоне Гризманн забил 20 голов и сделал 12 ассистов в 51 матче.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6311

      серега кашин 41 минуту назад

      он не особо и расстроился

      0
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      Рейтинг: +236

      jek718875 58 минут назад

      Ему и без этих миллионов правнукам хватит

      1
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      Рейтинг: +3405

      FENIX-SL 1 час назад

      поздравляю барселону с оздоровлением
      показатель того что он не уровень барсы

      2
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      Рейтинг: +11807

      ilichkadr > FENIX-SL 1 час назад

      Надо и Модрича отправить в Атлетико, ибо он не уровень Реала.

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