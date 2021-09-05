Гризманн потерял 20 миллионов, не отработав контракт с «Барселоной» до конца

Стала известна сумма финансовых потерь, которые понес форвард Антуан Гризманн, перейдя из «Барселоны» в «Атлетико». Из-за прекращения контракта, действовавшего до 2024 года, француз не досчитается 20 миллионов евро.

Если бы Гризманн пробыл в клубе до конца сезона-2021/22, то получил бы бонус в размере 7 миллионов евро. Плюс к этому за сезон-2022/23 и сезон-2023/24 игроку полагались бонусы за лояльность в размере 6,5 миллиона евро. Итоговые потери – 20 миллионов.