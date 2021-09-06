Камано – о госперевороте в Гвинее: «Все в порядке. Надеемся, что сможем улететь»

Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о государственном перевороте в Гвинее, из-за которого он не может покинуть страну.

«Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке.

Знаю, что «Локомотив» ведет активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждем и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах», – сказал Камано.

Агент Дмитрий Селюк сообщил, что может вывезти Камано из Гвинеи.

сообщил, что может вывезти Камано из Гвинеи. Из-за произошедшего отменен матч отбора ЧМ-2022 против Марокко.

«Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота