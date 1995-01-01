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    Камано – о госперевороте в Гвинее: «Все в порядке. Надеемся, что сможем улететь»

    Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано высказался о государственном перевороте в Гвинее, из-за которого он не может покинуть страну.

    «Да, я действительно не могу выехать. Границы Гвинеи сейчас закрыты. Футбольная федерация ведет переговоры, чтобы игроки могли присоединиться к своим клубам. Что касается обстановки, то пока ни у меня, ни у моей семьи проблем не возникло, все в порядке.

    Знаю, что «Локомотив» ведет активнейшую работу для моего прибытия в Москву. Огромное спасибо клубу за это! Мы ждем и надеемся, что сможем улететь на наших рейсах», – сказал Камано.

    • Агент Дмитрий Селюк сообщил, что может вывезти Камано из Гвинеи.
    • Из-за произошедшего отменен матч отбора ЧМ-2022 против Марокко.

    «Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1047

      Enter2006 38 минут назад

      Теперь я знаю с какой страны фраза: "Камано, маргано, чичико!" )) Президент Гвинеи видимо в этот раз проиграл...

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