Агент Селюк: «Если «Локомотив» обратится ко мне, я вывезу Камано из Гвинеи»

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил готовность помочь в возвращении из Гвинеи в Россию форварда «Локомотива» Франсуа Камано.

«У меня были подобные ситуации. Был, конечно, не военный переворот, действия происходили в Кот-Д’Ивуаре. Да и в Африке практически невозможно закрыть границы, поэтому всегда можно найти выход из положения.

Например, Нигерия была в своe время закрыта, некоторые ребята переезжали на автобусе в Бенин и улетали оттуда. Если я сейчас скажу, где и какой человек переходил границу – будет не совсем этично. Я уверен, что этот вопрос можно решить.

Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь «Локомотиву» и Франсуа. Скажу так, если «Локомотив» обратится ко мне – вывезу Камано из Гвинеи!

Даже, если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее всe закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе.

Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег и его вывезут, как угодно и куда угодно. Для «Локомотива» главное, чтобы не частями», – сказал Селюк.

Футболист не может покинуть Гвинею после военно переворота в стране.

Из-за произошедшего отменен матч отбора ЧМ-2022 против Марокко.

«Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота