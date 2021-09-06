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  • Агент Селюк: «Если «Локомотив» обратится ко мне, я вывезу Камано из Гвинеи»

Агент Селюк: «Если «Локомотив» обратится ко мне, я вывезу Камано из Гвинеи»

6 сентября 2021, 12:47
9

Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил готовность помочь в возвращении из Гвинеи в Россию форварда «Локомотива» Франсуа Камано.

«У меня были подобные ситуации. Был, конечно, не военный переворот, действия происходили в Кот-Д’Ивуаре. Да и в Африке практически невозможно закрыть границы, поэтому всегда можно найти выход из положения.

Например, Нигерия была в своe время закрыта, некоторые ребята переезжали на автобусе в Бенин и улетали оттуда. Если я сейчас скажу, где и какой человек переходил границу – будет не совсем этично. Я уверен, что этот вопрос можно решить.

Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь «Локомотиву» и Франсуа. Скажу так, если «Локомотив» обратится ко мне – вывезу Камано из Гвинеи!

Даже, если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее всe закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе.

Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег и его вывезут, как угодно и куда угодно. Для «Локомотива» главное, чтобы не частями», – сказал Селюк.

  • Футболист не может покинуть Гвинею после военно переворота в стране.
  • Из-за произошедшего отменен матч отбора ЧМ-2022 против Марокко.

«Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Камано Франсуа Селюк Дмитрий
Комментарии (9)
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Блямба
1630926033
— Мне нужен Камано. И по возможности сразу, а не частями. — Может, всё-таки возьмёте частями? — спросил мстительный Селюк. Белозёров внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил: — Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.
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серега кашин
1630926977
селюк всемогущий
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Томик
1630927058
А это форс-мажор интересно? Ему можно не приезжать до окончания контракта, деньги и так будут перечисляться?
Ответить
acor94
1630933019
Камано из Африки вывезти можно, но вот Африку из Камано...
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paracetamol
1630936389
Я вывезу Камано из Гвинеи за пару лямов евров, сказал Селюк.
Ответить
Fnatiik91
1630944336
вывези себя из России
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portero
1630949630
Этому лишь бы развести кого-нибудь на деньги..
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