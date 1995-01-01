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    Агент Селюк: «Если «Локомотив» обратится ко мне, я вывезу Камано из Гвинеи»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк выразил готовность помочь в возвращении из Гвинеи в Россию форварда «Локомотива» Франсуа Камано.

    «У меня были подобные ситуации. Был, конечно, не военный переворот, действия происходили в Кот-Д’Ивуаре. Да и в Африке практически невозможно закрыть границы, поэтому всегда можно найти выход из положения.

    Например, Нигерия была в своe время закрыта, некоторые ребята переезжали на автобусе в Бенин и улетали оттуда. Если я сейчас скажу, где и какой человек переходил границу – будет не совсем этично. Я уверен, что этот вопрос можно решить.

    Просто нужно обратиться к тем людям, которые могут помочь «Локомотиву» и Франсуа. Скажу так, если «Локомотив» обратится ко мне – вывезу Камано из Гвинеи!

    Даже, если говорить проще, сейчас из-за пандемии ничего не двигалось. Люди ехали через другие страны. Если в Гвинее всe закрыто, через соседнее государство можно улететь. Переехать в него на машине или автобусе.

    Да и Камано зарабатывает столько, что вопрос решается очень легко: дать чуть-чуть денег и его вывезут, как угодно и куда угодно. Для «Локомотива» главное, чтобы не частями», – сказал Селюк.

    • Футболист не может покинуть Гвинею после военно переворота в стране.
    • Из-за произошедшего отменен матч отбора ЧМ-2022 против Марокко.

    «Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1900

      acor94 11 минут назад

      Камано из Африки вывезти можно, но вот Африку из Камано...

      0
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      Рейтинг: +5980

      Томик 1 час назад

      А это форс-мажор интересно? Ему можно не приезжать до окончания контракта, деньги и так будут перечисляться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6312

      серега кашин 1 час назад

      селюк всемогущий

      1
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      Рейтинг: +185

      Блямба 2 часа назад

      — Мне нужен Камано. И по возможности сразу, а не частями.
      — Может, всё-таки возьмёте частями? — спросил мстительный Селюк.
      Белозёров внимательно посмотрел на собеседника и совершенно серьёзно ответил:
      — Я бы взял частями. Но мне нужно сразу.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9072

      Cleaner 2 часа назад

      Этот вывоз будет стоить дороже, чем стоит сам Камано. Селюк тот еще жук...

      3
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      Рейтинг: +246

      Solist345345 > Cleaner 2 часа назад

      Да, это не просто жук, это колорадский жук.

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