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    «Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота

    «Локомотив» опубликовал официальное заявление о ситуации нападающего Франсуа Камано.

    • Футболист не может покинуть Гвинею после военно переворота в стране.
    • Из-за произошедшего отменен матч отбора ЧМ-2022 против Марокко.

    «Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы нападающий «железнодорожников» смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве.

    Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок.

    «Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации.

    Франсуа находится в своeм доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба«, – говорится в заявлении «Локо».

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11817

      ilichkadr 41 минуту назад

      Похоже в армию хотят забрить.........

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