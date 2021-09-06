«Локомотив» находится на связи с Камано. Он не может выехать из Гвинеи из-за военного переворота

«Локомотив» опубликовал официальное заявление о ситуации нападающего Франсуа Камано.

Футболист не может покинуть Гвинею после военно переворота в стране.

Из-за произошедшего отменен матч отбора ЧМ-2022 против Марокко.

«Футбольный клуб «Локомотив» прилагает все усилия, чтобы нападающий «железнодорожников» смог вылететь из Гвинеи и присоединиться к команде в Москве.

Напомним, что из-за сложной политической ситуации в Гвинее на данный момент заблокированы все пути въезда и выезда из страны, где сейчас находится наш игрок.

«Локомотив» предпринял все возможные на данный момент действия и продолжает следить за развитием ситуации.

Франсуа находится в своeм доме, на постоянной связи с сотрудниками клуба«, – говорится в заявлении «Локо».