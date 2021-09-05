Смолов: «Кипр заставил нас понервничать»

Форвард сборной России Федор Смолов считает, что сборная Кипра заставила россиян нервничать в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (2:0). Это не помешало представителю «Локомотива» оформить ассистентский дубль.
– Показалось, что когда сборная России забила, киприоты воспряли, стали атаковать и заставили понервничать. Почему так произошло?
– Да, они точно заставили понервничать. Но мы играли на выезде и это объективно при своих трибунах, что они пошли вперед, захотели отыграться. Мы могли забить второй мяч в конце первого тайма. Это успокоило бы игру, и мы бы полностью контролировали ее во втором тайме. Но получилось так, как получилось.
- Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
- Россия лидирует в группе.
- Следующий соперник – Мальта (7 сентября).
Источник: ютуб-канал сборной России