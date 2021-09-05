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Смолов: «Кипр заставил нас понервничать»

5 сентября 2021, 15:29
5

Форвард сборной России Федор Смолов считает, что сборная Кипра заставила россиян нервничать в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (2:0). Это не помешало представителю «Локомотива» оформить ассистентский дубль.

– Показалось, что когда сборная России забила, киприоты воспряли, стали атаковать и заставили понервничать. Почему так произошло?

– Да, они точно заставили понервничать. Но мы играли на выезде и это объективно при своих трибунах, что они пошли вперед, захотели отыграться. Мы могли забить второй мяч в конце первого тайма. Это успокоило бы игру, и мы бы полностью контролировали ее во втором тайме. Но получилось так, как получилось.

  • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
  • Россия лидирует в группе.
  • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

Источник: ютуб-канал сборной России
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Кипр Локомотив Россия Смолов Федор
Комментарии (5)
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portero
1630846189
пожалуй зря Карпин в концовке матча с хорватами Федю не выпустил, вроде у него меньше понтов стало , повзрослел....
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derrik2000
1630847974
Что рассмешило: Смолов НА ПОЛНОМ СЕРЬЁЗЕ РАССУЖДАЕТ о матче с Кипром. )))))))))) Дожили. Причём давно.
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Garrincha58
1630850526
а меня ни сколько....
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jek718875
1630856323
Если так, тогда в ответке с ХОРВАТИЕЙ, ВАС и подгузники не спасут
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