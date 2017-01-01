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    Смолов: «Кипр заставил нас понервничать»

    Форвард сборной России Федор Смолов считает, что сборная Кипра заставила россиян нервничать в матче отборочного цикла ЧМ-2022 (2:0). Это не помешало представителю «Локомотива» оформить ассистентский дубль.

    – Показалось, что когда сборная России забила, киприоты воспряли, стали атаковать и заставили понервничать. Почему так произошло?

    – Да, они точно заставили понервничать. Но мы играли на выезде и это объективно при своих трибунах, что они пошли вперед, захотели отыграться. Мы могли забить второй мяч в конце первого тайма. Это успокоило бы игру, и мы бы полностью контролировали ее во втором тайме. Но получилось так, как получилось.

    • Россия провела против Кипра 5 матчей и ни разу не уступила (4 победы).
    • Россия лидирует в группе.
    • Следующий соперник – Мальта (7 сентября).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал сборной России

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