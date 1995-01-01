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    Шевченко: «Я не хотел уходить из сборной Украины и планировал продлить контракт»

    Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко раскрыл обстоятельства летнего ухода из команды. Он не хотел покидать пост.

    «Это были прекрасные пять лет. Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что царила в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.

    Самый важный, наверное, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезде в Киев я встретился с президентом Андреем Павелко, где ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился ещe раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 10 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае не говорил о том, что ухожу, только объявил всем, что мой контракт закончился.

    Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции. Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт», – сказал Шевченко.

    • УАФ заявляла, что уход Шевченко связан с его желанием перейти на клубную работу.
    • Шевченко работал с командой с 2016 года.
    • На минувшем Евро-2020 украинцы дошли до четвертьфинала, где вылетели от Англии.

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    Источник: ua.tribuna.com

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    Сегодня, 22:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1069

      Smekaev 39 секунд назад

      КВНщика очередного возьмут главным тренером. Ну и флаг в руки.

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      Рейтинг: +4188

      AtticusFinch 12 минут назад

      Эта Легенда мирового футбола ещё вынуждена оправдываться перед этими дебилами! Посмотрим через сколько лет им ещё раз так фартанет не то, что со жребием, а с вообще попаданием хоть куда - то!

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