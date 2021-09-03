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  • Шевченко: «Я не хотел уходить из сборной Украины и планировал продлить контракт»

Шевченко: «Я не хотел уходить из сборной Украины и планировал продлить контракт»

3 сентября 2021, 22:13
37

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко раскрыл обстоятельства летнего ухода из команды. Он не хотел покидать пост.

«Это были прекрасные пять лет. Я получил огромное удовольствие. Мы были как одно целое. Была очень важна атмосфера, что царила в сборной. Все месседжи, что хотели, мы доносили.

Самый важный, наверное, вопрос о том, почему я и моя команда не продолжили работу с национальной командой. После чемпионата Европы мы приняли решение продлить контракт, сделать пролонгацию с национальной командой. По приезде в Киев я встретился с президентом Андреем Павелко, где ему об этом сообщил. Он ответил, что не готов сейчас обсуждать этот момент, поэтому я улетел в отпуск. Я встретился ещe раз с ним на финале чемпионата Европы – разговора о пролонгации не было. 10 июля закончился мой контракт, поэтому я сообщил об этом в соцсетях. Ни в коем случае не говорил о том, что ухожу, только объявил всем, что мой контракт закончился.

Почему мы собрали именно сегодня пресс-конференцию? Потому что я ждал, когда мои помощники освободятся и мы все сможем приехать сюда. Мы приходили вместе, работали вместе, и я считал правильным, что они тоже должны участвовать в этой пресс-конференции. Мы не собирались уходить из сборной. Мы сказали, что хотим пролонгировать контракт», – сказал Шевченко.

  • УАФ заявляла, что уход Шевченко связан с его желанием перейти на клубную работу.
  • Шевченко работал с командой с 2016 года.
  • На минувшем Евро-2020 украинцы дошли до четвертьфинала, где вылетели от Англии.

Источник: ua.tribuna.com
Украина. Премьер-лига Украина Шевченко Андрей
Комментарии (37)
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ArReal
1630700408
Эта Легенда мирового футбола ещё вынуждена оправдываться перед этими дебилами! Посмотрим через сколько лет им ещё раз так фартанет не то, что со жребием, а с вообще попаданием хоть куда - то!
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Smekaev
1630701110
КВНщика очередного возьмут главным тренером. Ну и флаг в руки.
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сутулая собака и лисы
1630713366
Шевченко так само запросив істотне підвищення оплати, та й під час тренерської роботи в збірній України ним не раз цікавилися сильні комади Європи (той же Мілан), так що не все однозначно.
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сидор ковпак
1630733898
для того ,чтобы вытурить легенду европейского футбола вытурить из сборной недоумок павелко назначил гл.тренером националиста.Павелко на нары........
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maratagliulin
1630739140
Павелко - вор и проходимец, а Петраков - обычное безхребетное чмо, которое изображает из себя мужика и будет говорить то, что ему скажет его руководство
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