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Министерство спорта и РФС обсуждают введение потолка зарплат в РПЛ

3 сентября 2021, 12:25
7

Министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал о возможных изменениях в российском футболе.

«С моей точки зрения, излишне большое внимание уделяется этому вопросу: отмена лимита, усиление лимита. Всегда вроде говорили, что лимит не самоцель и так далее и тому подобное. Если мы действительно хотим что-то изменить в положительную сторону, надо рассмотреть вопрос в комплексе. Лимит – один из аспектов.

Обсуждается также вопрос потолка заработных плат, но при этом должен решаться вопрос подготовки кадров, формирования мотивации выступления за сборную команду, создание максимально объективной конкурентной среды, объективные критерии попадания как в состав клубов, так и в состав сборной команды. Весь этот перечень вопросов, насколько я знаю, Александр Валерьевич Дюков каждому из этих вопросов уделяет большое внимание.

Как и все специалисты РФС, Министерство спорта в этом отношении, конечно, будет максимально содействовать для того, чтобы были приняты меры, которые бы позволили российскому футболу быть более устойчивым, как в клубном аспекте, так и в аспекте подготовки сборных команд, и в аспекте подготовки кадров, развития детско-юношеского футбола, формирования спортивной инфраструктуры.

Поэтому лимит – это только какая-то маленькая часть айсберга, которая почему-то всем очень сильно видна и от которой, конечно же, наверное, многое зависит, но надо к этому подходить взвешенно», – сказал Матыцин.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (7)
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КаДеС
1630664210
Зашёл почитать комменты недовольных. А их пока нет. Жду.
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Taps
1630665025
Потолок зарплат - 500 т.р./мес. По нашему чемпионату довольно.
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Hoahin
1630668768
Сделали бы как в MLS минимальную зарплату и максимальную, и единый равный бюджет на зарплаты.
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NewLife
1630673643
Ну что может этот Матыцин кроме ограничений на зарплату и запретов на легов, только запрещать и не пущать. Он за всю свою министерскую деятельность предложил/сделал что-нибудь положительное, конструктивное ? Запретительство приводит к бедности в экономике и к упадку в футболе, это мы все видим, далеко ходить не надо.
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BRO_football
1630691907
300 тысяч рублей + небольшие бонусы - вполне нормальный потолок зарплат в РПЛ. Для проживания в Москве вполне хватит, а уж в других городах тем более. Хотите больше? Переезжайте в Европу и играйте там. И самое главное - вопрос с лимитом на легионеров решиться сам собой, потому что никакой легионер не придёт в РПЛ играть за такую низкую зарплату. Останутся только русские. И не надо говорить, что со снижением зарплаты футболисты станут хуже играть. Куда уж хуже? Наши и сейчас получают большие деньги, да вот только где победы в еврокубках и за сборную?
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