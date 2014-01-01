Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    Тест: знаете ли вы прозвище Кокорина, Златана и других игроков Евро-2016
    2 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    3 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?

    Главные новости дня. «Локомотив» подписал Анджорина и Марадишвили, Роналду разрешили играть за «МЮ» под 7-м номером

    «Локомотив» арендовал у «Челси» Анджорина и купил у ЦСКА Марадишвили

    Матыцин: «Лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно»

    «Зенит» объявил о переходе Крицюка и назвал заявку на Лигу чемпионов

    «Газпром-Медиа» предложил РПЛ 4 миллиарда рублей за телеправа, Okko – 6 миллиардов

    Газизов: «Уфа» сыграет с «Сочи», денег хватит. Но зарплаты можем задержать»

    «Барселона» предложила Пьянича «Зениту», «Спартаку» и еще трем клубам РПЛ

    «Зенит» отозвал Малкома, Клаудиньо и Барриоса из сборных. Клуб попросил УЕФА помочь с их допуском на матч с «Челси»

    Песьяков и Фомин покинули расположение сборной России

    Роналду досрочно вернулся в «Манчестер Юнайтед» из сборной. Ему разрешили взять седьмой номер

    Сборная Италии повторила мировой рекорд, не проиграв в 35 матчах подряд

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:00
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67442
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru