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  • Главные новости дня. «Локомотив» подписал Анджорина и Марадишвили, Роналду разрешили играть за «МЮ» под 7-м номером

Главные новости дня. «Локомотив» подписал Анджорина и Марадишвили, Роналду разрешили играть за «МЮ» под 7-м номером

3 сентября 2021, 01:00

«Локомотив» арендовал у «Челси» Анджорина и купил у ЦСКА Марадишвили

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Роналду досрочно вернулся в «Манчестер Юнайтед» из сборной. Ему разрешили взять седьмой номер

Сборная Италии повторила мировой рекорд, не проиграв в 35 матчах подряд

Источник: «Бомбардир»
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