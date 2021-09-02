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    Фомин покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной

    Пресс-служба сборной России сообщила о травме полузащитника Даниила Фомина.

    Футболиста беспокоят боли в спине. В связи с этим его отпустили в расположение «Динамо».

    «Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», – сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин.

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    Источник: Официальный сайт РФС

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    02.09.2021 23:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1038

      GreyDM 25 минут назад

      Хреновенько, надеюсь ничего серьёзного. Сборная-то наверное и не заметит его отсутствия, а для клуба потеря ощутимая...

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