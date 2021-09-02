Фомин покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной

Пресс-служба сборной России сообщила о травме полузащитника Даниила Фомина.

Футболиста беспокоят боли в спине. В связи с этим его отпустили в расположение «Динамо».

«Из-за боли в спине Даниил Фомин не сможет помочь команде в оставшихся матчах, поэтому тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачом «Динамо» было принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения», – сказал старший врач национальной команды Владимир Хайтин.