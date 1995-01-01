Официально: Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив»

У армейцев уже сейчас играть некому, а они перспективную молодежь продают...На что надеются, ведь никого из сильных игроков не приобрели? Селекционная политика армейцев в ...опе, а потому и такие плачевные матчи в их исполнении! Или Макс Орешкин и К решили перевести армейский клуб в коллектив физической культуры?
«Локомотив» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.
Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять сезонов.
Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 5-7 миллионов евро.
- Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
- За главную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
- Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.