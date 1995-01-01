Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    Официально: Марадишвили перешел из ЦСКА в «Локомотив»

    «Локомотив» объявил о трансфере полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

    Контракт с 21-летним футболистом рассчитан на пять сезонов.

    Ранее сообщалось, что сумма сделки составит 5-7 миллионов евро.

    • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
    • За главную команду он провел 49 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
    • Рыночная стоимость игрока – 2,5 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:04
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13279

      Dominator777 15 минут назад

      У армейцев уже сейчас играть некому, а они перспективную молодежь продают...На что надеются, ведь никого из сильных игроков не приобрели? Селекционная политика армейцев в ...опе, а потому и такие плачевные матчи в их исполнении! Или Макс Орешкин и К решили перевести армейский клуб в коллектив физической культуры?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +750

      Artemka444 20 минут назад

      ЦСКА для Локо молодежь растит
      А вот чем школа Локомотива занимается непонятно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21366

      bset 39 минут назад

      Нам покупать надо, а мы распродаем.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +768

      Ивантеевец 57 минут назад

      Всю молодежь, которую воспитывали и готовили к основе к херам на распродажу. Молодцы высшего порядка, прям аж душа поет от такой политики клуба. Что за мудизм в команде начался??? Путем Спартака решили что ли пойти? Или это аванс за Миранчука?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3477

      sobaka120982 1 час назад

      Локо и динамо молодцы, а что творит цска????

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2550

      Derzkiy1 1 час назад

      Отличный трансфер, ЦСКА красавцы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4171

      AtticusFinch 1 час назад

      Топчик Локо укрепился - одни фрики!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +62

      Паровоз888 > AtticusFinch 52 минуты назад

      Фрик тут один и это Ты!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4171

      AtticusFinch > Паровоз888 43 минуты назад

      Ты тупой глор! Просрали Крыховяка и покупают Беку-Беку и Маридишвили! чё за прикол?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6167

      Антибиотик > AtticusFinch 31 минуту назад

      Это не прикол. Крыховяк уже в возрасте, но даже не в этом дело. Он за последний год сильно сдал, раньше игру брал на себя, с дальних ударов забивал. Этого давно уже нет, увы. Поэтому разгрузили зарплатную ведомость под других, молодых игроков. Краснодар нам так Смолова впарил на закате славы. Вот теперь Краснодар наступил на свои же грабли. А у Локомотива сейчас шикарная трансферная политика, по моему мнению все делают правильно. Теперь задача у Николича всех их сыграть до старта в ЛЕ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4171

      AtticusFinch > Антибиотик 27 минут назад

      Я думаю Крыховяк это топ игрок, который ещё года 3 поиграет! А этот сброд , что накупили ...просто курам на смех!политика развивать иностранных молодых игроков?И ты этому радуешься?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6167

      Антибиотик > AtticusFinch 19 минут назад

      У всех клубов РПЛ есть проблемные позиции. Ну, не рожают бабы нам достойных атакующих полузащитников и нападающих. Про баб шутка конечно, но смысл тот же. Определенные игроки-легионеры должны быть в команде, остальное будет заполняться своими футболистами. За результат в чемпионате и в ЛЕ отвечать главному тренеру, ему виднее, какие игроки нужны на данном этапе. В любом случае тут два мнения, твое и мое, а как будет покажет лишь время.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6167

      Антибиотик > AtticusFinch 18 минут назад

      И опять же, ты говоришь о политике развивать иностранных игроков. Так Крыховяк тоже как бы не фига не русский)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4171

      AtticusFinch > Антибиотик 9 минут назад

      Да , но Крыховяк уже готовая топ звезда - до сих пор не понимаю, как можно было его просрать!?И чем его можно было сюда вообще заманить!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +315

      За Московский ЦСКА 1 час назад

      Цирк гребаный в команде. Гнать нахер все руководство, че к фнл нас готовите, ублюдки?!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -559

      СуперПАВ9 > За Московский ЦСКА 1 час назад

      Рот закрой

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1164

      Олег1204 1 час назад

      Чет какая то фигня

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67442
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru