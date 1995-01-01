Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Арустамян: Марадишвили перейдет из ЦСКА в «Локомотив». Сумма трансфера – 5-7 миллионов

    Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Нобель Арустамян.

    «По моим данным, в ближайшее время состоится еще одна сделка между двумя московскими клубами. Удивительно, но Ральф Рангник и его команда настояли на трансферах двух неосновных игроков ЦСКА.

    Напомню, в августе «Локо» выкупил Наира Тикнизяна, а теперь подписывает Марадишвили, который потерял место в основной обойме команды в прошлом сезоне, а в этом у Алексея Березуцкого проиграл конкуренцию Мухину.

    «Локомотив» оказался готов идти на серьезное увеличение зарплаты для Константина – почти в четыре раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. В родном клубе Марадишвили получал около миллиона рублей.

    Сумма трансфера варьируется от 5 до 7 миллионов евро — бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился.

    На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист. Он всерьез занимается карьерой сына, следит за всеми матчами и во многом управляет карьерой Кости.

    Для ЦСКА в свете грядущего смягчения лимита на легионеров продажа двух запасных россиян не выглядит потерей. А в случае дальнейшей перепродажи «Локо» Марадишвили, по некоторым данным, у ЦСКА сохранится приоритетное право первого предложения», – написал Арустамян в телеграме.

    • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
    • В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 3 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 2,5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +141

      Блямба 6 минут назад

      По последним сводкам дочерние клубы ФК «Локомотив» Лейпциг и «Динамо» Дрезден
      под руководством опытных немецких консультантов ведут агрессивную экспансию ,скупая молодых игроков призывного возраста...
      Дранг нах...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67454

      insider_retro 27 минут назад

      Дааа... Печалька...
      ЦСКА приобретает фуксов и гайчей, а раздаёт Тикнизяна и Марадишвили...
      Глупо и не перспективно...

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89076
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67442
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru