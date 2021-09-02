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  • Арустамян: Марадишвили перейдет из ЦСКА в «Локомотив». Сумма трансфера – 5-7 миллионов

Арустамян: Марадишвили перейдет из ЦСКА в «Локомотив». Сумма трансфера – 5-7 миллионов

2 сентября 2021, 16:43
9

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Нобель Арустамян.

«По моим данным, в ближайшее время состоится еще одна сделка между двумя московскими клубами. Удивительно, но Ральф Рангник и его команда настояли на трансферах двух неосновных игроков ЦСКА.

Напомню, в августе «Локо» выкупил Наира Тикнизяна, а теперь подписывает Марадишвили, который потерял место в основной обойме команды в прошлом сезоне, а в этом у Алексея Березуцкого проиграл конкуренцию Мухину.

«Локомотив» оказался готов идти на серьезное увеличение зарплаты для Константина – почти в четыре раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. В родном клубе Марадишвили получал около миллиона рублей.

Сумма трансфера варьируется от 5 до 7 миллионов евро — бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился.

На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист. Он всерьез занимается карьерой сына, следит за всеми матчами и во многом управляет карьерой Кости.

Для ЦСКА в свете грядущего смягчения лимита на легионеров продажа двух запасных россиян не выглядит потерей. А в случае дальнейшей перепродажи «Локо» Марадишвили, по некоторым данным, у ЦСКА сохранится приоритетное право первого предложения», – написал Арустамян в телеграме.

  • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
  • В стартовавшем сезоне он забил 1 гол в 3 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллионов евро.

Источник: телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Россия. Премьер-лига ЦСКА Локомотив Марадишвили Константин Арустамян Нобель
Комментарии (9)
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insider_retro
1630590590
Дааа... Печалька... ЦСКА приобретает фуксов и гайчей, а раздаёт Тикнизяна и Марадишвили... Глупо и не перспективно...
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Блямба
1630591898
По последним сводкам дочерние клубы ФК «Локомотив» Лейпциг и «Динамо» Дрезден под руководством опытных немецких консультантов ведут агрессивную экспансию ,скупая молодых игроков призывного возраста... Дранг нах...
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Mr Green
1630595587
стоит только порадоваться, но ребятам придётся сложно, особенно Косте, т.к. усилились качественными иностранными игроками. с другой стороны, посмотрим, конкуренция будет всем на пользу
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Олег1204
1630595970
Чет какайто не здоровая фигня
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derrik2000
1630596006
Орешкину и Березуцкому видней, кого продавать, кого покупать. Потом, правда, могут морды им начистить. "Но это уже совсем другая история" ))
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lek!
1630596349
Все понимаю , ну какие 5-7 Лямов ? За что ? За кого ?
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shurik45
1630599011
Очень жаль ,Костя талантливый и перспективный футболист. На мой взгляд ,армейцам не следует так разбрасываться своими воспитанниками .
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Derzkiy1
1630600971
Отличные трансферы у ЦСКА ! Что Наир, что Костя не топ игроки, Мухина взяли разница чувствуется сразу
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