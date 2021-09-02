Арустамян: Марадишвили перейдет из ЦСКА в «Локомотив». Сумма трансфера – 5-7 миллионов

Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили продолжит карьеру в «Локомотиве», сообщает журналист Нобель Арустамян.

«По моим данным, в ближайшее время состоится еще одна сделка между двумя московскими клубами. Удивительно, но Ральф Рангник и его команда настояли на трансферах двух неосновных игроков ЦСКА.

Напомню, в августе «Локо» выкупил Наира Тикнизяна, а теперь подписывает Марадишвили, который потерял место в основной обойме команды в прошлом сезоне, а в этом у Алексея Березуцкого проиграл конкуренцию Мухину.

«Локомотив» оказался готов идти на серьезное увеличение зарплаты для Константина – почти в четыре раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. В родном клубе Марадишвили получал около миллиона рублей.

Сумма трансфера варьируется от 5 до 7 миллионов евро — бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился.

На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист. Он всерьез занимается карьерой сына, следит за всеми матчами и во многом управляет карьерой Кости.

Для ЦСКА в свете грядущего смягчения лимита на легионеров продажа двух запасных россиян не выглядит потерей. А в случае дальнейшей перепродажи «Локо» Марадишвили, по некоторым данным, у ЦСКА сохранится приоритетное право первого предложения», – написал Арустамян в телеграме.