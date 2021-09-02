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    Матыцин: «Лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно»

    Министр спорта РФ Олег Матыцин исключил полную отмену лимита на легионеров в российском футболе.

    «Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке.

    Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?

    Во-первых, я бы рассматривал лимит на легионеров лишь как одну из составных частей развития футбола. Сама по себе отмена лимита или его ужесточение не решит проблем российского футбола. Кстати, те рекомендации, которые озвучены РФС, получили неоднозначную оценку российских клубов.

    Во-вторых, в соответствии с законом, РФС представляет вопрос лимита на утверждение министерства спорта. Официально мы никаких обращений от РФС не получили. Как только получим – обязательно рассмотрим.

    Но обращу внимание, что эти предложения должны касаться не только лимита, но и всех аспектов развития вида спорта. И даже сама формулировка «лимит» должна подразумевать в себе и критерии, по которым легионеры будут выбираться, по каким параметрам они будут приглашены.

    Ведь возможности клубов очень сильно отличаются друг от друга. И то, что может быть добром и стимулом для одной команды, имеющей значительные финансовые возможности, может негативно сказаться на развитии другого клуба. Мы не должны отдавать предпочтение только одному подходу», – сказал Матыцин.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +285

      semm 4 минуты назад

      а проще будет организовать у нас 2-3 чемпионата; один для местных выпивох, другой для "латиносов" и Бразилии а в третьем пусть экспериментируют как хотят - начальникам виднее! Суть то в одном спросить у Карпина: В чём причина убогости нашего футбола и принять видимые меры, а не заниматься игрой в куличики на песочнице

      0
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      Рейтинг: +9863

      NewLife 10 минут назад

      Отвали от футбола, сначала установи лимит на дураков у себя в министерстве.

      2
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      Рейтинг: +367

      mik1954 21 минуту назад

      И чего они спрашивается они с лимитом носятся, как кура с яйцом, кроме зла он ничего не приносит... видимо старший приказал...

      1
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      Рейтинг: +67445

      insider_retro 28 минут назад

      Понятно...
      Типа, вы там поз@ите, что хотите, а Минспорта сделает так как заблагорассудится...
      Собственно, не лимит - зло, а неурегулированные механизмы оплаты труда и безделья...

      1
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      Рейтинг: +1014

      Enter2006 39 минут назад

      Прежде чем формировать хорошую сборную, нужно научиться играть в футбол. Вот пусть у иностранцев и учатся. А то с 2008ого сборной то и нет..

      3
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      Рейтинг: +612

      Лфшт 40 минут назад

      Вроде Министр, а полный дебил. Первой же фразой, "Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную?" обозначил свою некомтентность тем, что у нас бездарное развитие футбола и мы не конкурентные в мире. Почему то до 2008го собирали ооочень сильную сборную, а сейчас 1й контракт и поше танцевать с пивом на пляже. Расслабуха. В осутствии конкурентии никого не вырастишь, а лимит ее просто исключает.

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