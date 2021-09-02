Матыцин: «Лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно»

Министр спорта РФ Олег Матыцин исключил полную отмену лимита на легионеров в российском футболе.

«Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке.

Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?

Во-первых, я бы рассматривал лимит на легионеров лишь как одну из составных частей развития футбола. Сама по себе отмена лимита или его ужесточение не решит проблем российского футбола. Кстати, те рекомендации, которые озвучены РФС, получили неоднозначную оценку российских клубов.

Во-вторых, в соответствии с законом, РФС представляет вопрос лимита на утверждение министерства спорта. Официально мы никаких обращений от РФС не получили. Как только получим – обязательно рассмотрим.

Но обращу внимание, что эти предложения должны касаться не только лимита, но и всех аспектов развития вида спорта. И даже сама формулировка «лимит» должна подразумевать в себе и критерии, по которым легионеры будут выбираться, по каким параметрам они будут приглашены.

Ведь возможности клубов очень сильно отличаются друг от друга. И то, что может быть добром и стимулом для одной команды, имеющей значительные финансовые возможности, может негативно сказаться на развитии другого клуба. Мы не должны отдавать предпочтение только одному подходу», – сказал Матыцин.