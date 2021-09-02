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  • Матыцин: «Лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно»

Матыцин: «Лимит на легионеров в РПЛ должен быть обязательно»

2 сентября 2021, 09:49
25

Министр спорта РФ Олег Матыцин исключил полную отмену лимита на легионеров в российском футболе.

«Лимит обязательно должен быть. Но он должен быть сформулирован и иметь определенную цель. Его формат может обсуждаться, он, как и сейчас, может касаться заявки команды, ведь вряд ли те же клубы будут покупать иностранных игроков, чтобы они сидели на лавке.

Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную? Как конкурировать нашим спортсменам?

Во-первых, я бы рассматривал лимит на легионеров лишь как одну из составных частей развития футбола. Сама по себе отмена лимита или его ужесточение не решит проблем российского футбола. Кстати, те рекомендации, которые озвучены РФС, получили неоднозначную оценку российских клубов.

Во-вторых, в соответствии с законом, РФС представляет вопрос лимита на утверждение министерства спорта. Официально мы никаких обращений от РФС не получили. Как только получим – обязательно рассмотрим.

Но обращу внимание, что эти предложения должны касаться не только лимита, но и всех аспектов развития вида спорта. И даже сама формулировка «лимит» должна подразумевать в себе и критерии, по которым легионеры будут выбираться, по каким параметрам они будут приглашены.

Ведь возможности клубов очень сильно отличаются друг от друга. И то, что может быть добром и стимулом для одной команды, имеющей значительные финансовые возможности, может негативно сказаться на развитии другого клуба. Мы не должны отдавать предпочтение только одному подходу», – сказал Матыцин.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (25)
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Лфшт
1630565901
Вроде Министр, а полный дебил. Первой же фразой, "Мы понимаем, что если, теоретически, будет снят лимит на легионеров и во всех наших клубах будут играть иностранцы, то из кого мы будем формировать сборную?" обозначил свою некомтентность тем, что у нас бездарное развитие футбола и мы не конкурентные в мире. Почему то до 2008го собирали ооочень сильную сборную, а сейчас 1й контракт и поше танцевать с пивом на пляже. Расслабуха. В осутствии конкурентии никого не вырастишь, а лимит ее просто исключает.
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Enter2006
1630565947
Прежде чем формировать хорошую сборную, нужно научиться играть в футбол. Вот пусть у иностранцев и учатся. А то с 2008ого сборной то и нет..
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insider_retro
1630566600
Понятно... Типа, вы там поз@ите, что хотите, а Минспорта сделает так как заблагорассудится... Собственно, не лимит - зло, а неурегулированные механизмы оплаты труда и безделья...
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NewLife
1630567651
Отвали от футбола, сначала установи лимит на дураков у себя в министерстве.
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Олег1204
1630569778
Гы гы, я не сомневался) лимит останется,как и останутся высокие зарплаты футболером. Хотя есть ощущения что по крайней мере в гос клубах действует система откат. Да ,они позволят больше иностранцев, но напихают таких критериев, типа игры в сбороной, участие чм и тд, что позволить себе этих иностранцев сможет бзенит и локомотив по деньгам. Ясно одно, что в РФС , что в министерстве это не про развитие , а про схемы.
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ab15488
1630569897
Лимит - это легальный блат. Когда человек занимает должность не по способностям либо образованию, а по знакомству или родственным связям. Просто спросите себя, если вы точно знаете, что стоматолог, автомеханик, бухгалтер получил свою работу по блату, обратитесь ли вы к нему за помощью?
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neveldomha
1630570742
Отмените лимит и через два года увидим прав министр или нет. В любом случае хуже уже не будет. А министру посоветовал бы сначала пересесть на отечественный автомобиль, а потом уже учить кому и как в футбол играть.
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Вомбат
1630572459
Мутко сегодня пошел еще дальше Матыцина. Он заявил, что отсутствие лимита сделает футбольную среду менее конкурентной для молодых россиян. Типа, биться за место в составе с легионерами -- это не конкуренция, а вот иметь место в составе за паспорт это конкуренция. Теперь мы поименно знаем кто два главных чиновника, не дающих развиваться российскому футболу. Господин Мутко из Краснодара и господин Матыцин из Москвы. У них такие связи, что они сожрут Дюкова и не поморщатся.
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Из Твери Леха
1630573675
"Профессионально занимался настольным теннисом", а другой речное училище кончил. Вот так у нас футбол развиваться будет)
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portero
1630575535
Нужен потому как навезут макак деревянных за хороший откат и хрен крайних найдешь. У нас и не ищут, во многих случаях футбол это отмыв денег нужными людьми...
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