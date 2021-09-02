«Зенит» отозвал Малкома, Клаудиньо и Барриоса из сборных. Клуб попросил УЕФА помочь с их допуском на матч с «Челси»

Они реально думают, что они у Челси на выезде хотя бы 1 очко смогут зацепить?На Челси 1,2 коэффициент на победу)))Пусть спокойно играют за свои сборные)))
«Зенит» отозвал полузащитников Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии и опорника Вильмара Барриоса из сборной Колумбии, сообщает «Р-Спорт». Они могут пропустить матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси» в Лондоне из-за коронавирусных ограничений в Великобритании.
Малком и Клаудиньо не поехали на матч против Чили, который должен состояться сегодня, 2 сентября. Барриос по-прежнему остается в расположении сборной Колумбии.
«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам – УЕФА, РФС, РПЛ – с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси».
Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой.
Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов фэйр-плей для всех участников. Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля», – сказал президент «Зенита» Александр Медведев.
- «Зенит» сыграет с «Челси» 14 сентября.
- Перед этим петербуржцы 11 сентября проведут матч с «Ахматом» в РПЛ.