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  • «Зенит» отозвал Малкома, Клаудиньо и Барриоса из сборных. Клуб попросил УЕФА помочь с их допуском на матч с «Челси»

«Зенит» отозвал Малкома, Клаудиньо и Барриоса из сборных. Клуб попросил УЕФА помочь с их допуском на матч с «Челси»

2 сентября 2021, 16:26
12

«Зенит» отозвал полузащитников Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии и опорника Вильмара Барриоса из сборной Колумбии, сообщает «Р-Спорт». Они могут пропустить матч 1-го тура группового этапа ЛЧ с «Челси» в Лондоне из-за коронавирусных ограничений в Великобритании.

Малком и Клаудиньо не поехали на матч против Чили, который должен состояться сегодня, 2 сентября. Барриос по-прежнему остается в расположении сборной Колумбии.

«Зенит» обратился с официальными письмами ко всем футбольным регуляторам – УЕФА, РФС, РПЛ – с просьбой о содействии в разрешении ситуации с участием латиноамериканских игроков клуба в предстоящем матче Лиги чемпионов против «Челси».

Мы исходим из убеждения, что все команды должны находиться в равных условиях на поле. Поэтому были вынуждены экстренно отозвать своих латиноамериканских игроков из расположений национальных сборных. Так как из-за карантинных мер Великобритании в отношении стран, находящихся в красной зоне в связи с ситуацией с COVID-19, их участие в матче было под угрозой.

Мы рассчитываем на оперативное вмешательство футбольных властей и соблюдения принципов фэйр-плей для всех участников. Нам видится, что возможным выходом из этой ситуации могло бы быть предоставление исключений для въезда спортивных делегаций или перенос матчей на нейтральные поля», – сказал президент «Зенита» Александр Медведев.

  • «Зенит» сыграет с «Челси» 14 сентября.
  • Перед этим петербуржцы 11 сентября проведут матч с «Ахматом» в РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Зенит Челси Бразилия Колумбия Малком Барриос Вильмар Клаудиньо Медведев Александр
Комментарии (12)
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ArReal
1630590951
Они реально думают, что они у Челси на выезде хотя бы 1 очко смогут зацепить?На Челси 1,2 коэффициент на победу)))Пусть спокойно играют за свои сборные)))
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bomilazdeshnii
1630593419
Вот гов-ки. Лишают людей игры в сборных ради призрачных целей. Скоро я перестану уважать Семака.
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paracetamol
1630593819
Ну если так, то на ответный матч нужно пускать только второй состав Челси!
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bomilazdeshnii
1630593831
Вот отозвали лидеров команды (иностранцев), даже и не особо лидеров, и кирдык.... Играть некому в ЛЧ, да и в РФЛ.И это в стране большей, чем ВСЯ Европа по населению и территории. ТОСКААА!!!
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Вомбат
1630597397
На самом деле это шаг Семака очень смелый. От этого травоядного я его даже даже не ожидал. Семак мог бы, огребя от Челси, сказать: Чур, мы не виноваты. Мы с лучшей командой Европы играли полуторным составом. Потому что злобные англичане, ненавидящие Россию, не пустили наших лучших игроков в свою страну, а английская подстилка из 4 букв (УЕФА) не согласилась в этой ситуации назначить нейтральное поле. Потому и огребли столько. Теперь же у Семака не будет этого оправдания. Ему скажут: Вот ты испортил отношения с Бразилией, за которую у тебя играет полкоманды. Ты понимаешь, что в Зенит больше не пойдет ни один нормальный игрок из Бразилии? И ради чего ты это сделал? Чтобы привезти из Лондона полную авоську?
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portero
1630602033
Семак к игре с Ахматом так готовится, а про Челси это так тренировка...
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Томик
1630602999
Как-то неприлично из сборных отзывать игроков. И ведь будут говорить не "Этот Семак или этот "Зенит" отозвали игроков - уроды." Будут говорить даже не "Россия", а "русские отозвали игроков из сборных". Так что в этой ситуации первое предложение в кавычках близко к истине.
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