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    Роналду покинул расположение сборной Португалии и вернулся в «МЮ»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии. Он вернулся в английский клуб.

    36-летний форвард пропустит матч со сборной Азербайджана (7 сентября) из-за перебора желтых карточек. Он получил предупреждение в матче с Ирландией (2:1), сорвав футболку во время празднования победного гола.

    • 36-летний нападающий оформил дубль в ворота Ирландии.
    • Он достиг отметки в 111 забитых мячей на уровне сборных. Это рекорд.
    • Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.

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    Источник: Федерация футбола Португалии

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2548

      Derzkiy1 23 минуты назад

      Вернулся домой, тащить клуб к чемпионству !!!!

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