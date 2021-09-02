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  • Роналду покинул расположение сборной Португалии и вернулся в «МЮ»

Роналду покинул расположение сборной Португалии и вернулся в «МЮ»

2 сентября 2021, 18:53
8

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии. Он вернулся в английский клуб.

36-летний форвард пропустит матч со сборной Азербайджана (7 сентября) из-за перебора желтых карточек. Он получил предупреждение в матче с Ирландией (2:1), сорвав футболку во время празднования победного гола.

  • 36-летний нападающий оформил дубль в ворота Ирландии.
  • Он достиг отметки в 111 забитых мячей на уровне сборных. Это рекорд.
  • Предыдущим мировым рекордсменом был Али Даеи со 109 голами.

Источник: Федерация футбола Португалии
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Португалия Роналду Криштиану
Комментарии (8)
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Derzkiy1
1630601044
Вернулся домой, тащить клуб к чемпионству !!!!
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САДЫЧОК
1630608318
С Магуэром , Погба , Кавани и Санчо - Это Сила !
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Romio-xxx
1630632613
Продумал ведь заранее свою дисквалификацию!!
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serglider
1630664903
Мавр сделал свое дело! Мавр может отдохнуть... С ирландцами с Рональду португальцы вытянули игру, с азерами должны справиться и без него))) Да и староват он уже играть через два дня на третий, здоровье ему еще пригодится))) Так что все номуль и да... с карточками, что бы не говорили, удачно обнулился)))
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