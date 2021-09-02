Роналду покинул расположение сборной Португалии и вернулся в «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии. Он вернулся в английский клуб.

36-летний форвард пропустит матч со сборной Азербайджана (7 сентября) из-за перебора желтых карточек. Он получил предупреждение в матче с Ирландией (2:1), сорвав футболку во время празднования победного гола.