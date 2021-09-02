«Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов-2021/22

«Зенит» опубликовал список футболистов, заявленных для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков;
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин;
Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Список «B»: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулeв, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.
- «Зенит» сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».
- Петербуржцы стартуют в ЛЧ 14 сентября гостевым матчем против «Челси».
Источник: Официальный сайт «Зенита»