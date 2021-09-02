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    «Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов-2021/22

    «Зенит» опубликовал список футболистов, заявленных для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

    Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;

    Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков;

    Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин;

    Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба.

    Список «B»: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулeв, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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