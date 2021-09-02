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«Зенит» назвал заявку на Лигу чемпионов-2021/22

2 сентября 2021, 22:34
5

«Зенит» опубликовал список футболистов, заявленных для участия в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк;

Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков;

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин;

Нападающие: Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Список «B»: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулeв, Кирилл Кравцов, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.

Источник: Официальный сайт «Зенита»
Лига чемпионов Зенит
Комментарии (5)
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lek!
1630611974
Все равно кого-то не хватает , для успешной игры в ЛЧ и выхода из группы .
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GoLenaStop
1630616899
Нет новых нападющих. А, старая Ростсельмашевская связка Азмун - Бздюба не сработает - всё уже изучено. А, Зенит в игре с Челси во втором тайме просядет и поставит автобус и, возможно, не проиграет. Мой прогноз - ничуха с голами и это будет уже хорошо. А, удачи!
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mamba9090909
1630643728
Для Зенита, в этой группе, самый лучший исход - выход в ЛЕ с третьего места.
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