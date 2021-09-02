«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» с 3-х до 15 тысяч

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичный клуб попросил Роспотребнадзор увеличить допустимую квоту зрителей на матчи с «Химками» в РПЛ и «Легией» в Лиге Европы.

На данный момент домашние матчи «Спартака» могут посетить до 3 тысяч зрителей.

«Мы направили соответствующее письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в 4-5 раз. Будем ждать ответа от коллег», – сказал Зеленов.