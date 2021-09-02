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  • «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» с 3-х до 15 тысяч

«Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» с 3-х до 15 тысяч

2 сентября 2021, 15:44
16

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичный клуб попросил Роспотребнадзор увеличить допустимую квоту зрителей на матчи с «Химками» в РПЛ и «Легией» в Лиге Европы.

На данный момент домашние матчи «Спартака» могут посетить до 3 тысяч зрителей.

«Мы направили соответствующее письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в 4-5 раз. Будем ждать ответа от коллег», – сказал Зеленов.

  • «Спартак» сыграет с «Химками» 11 сентября.
  • Матч с «Легией» состоится 15 сентября.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Лига Европы Химки Легия Спартак
Комментарии (16)
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oyabun
1630587038
А что есть надежда, что кто то из КБ болельщиков прийдет смотреть на очередное позорище? Это сколько мазохистов должно найтись?
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Боцман59rus
1630587146
- имеющие самоуважение болельщики, близко к этому сброду не подойдут, пока патлатый с эскортницей спускают историю и репутацию клуба в унитаз)))
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insider_retro
1630587763
Роспотребнадзор со своими закидонами с шпротами, минералкой и помидорами уже давно стал инструментом для давления, а не регулятором безопасности и заботы о гражданах...
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derrik2000
1630588795
Судя по последним вялым безвольным передвижениям по полю игрочишек-симулянтов в КБ форме - совершенно зря.
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piligrim1986
1630594295
чтобы больше людей наблюдало за позором
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portero
1630602478
с барского плеча перед выборами. разрешить могут....
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paracetamol
1630603138
Роспозорнадзор надобно ликвидировать, зажрались!
Ответить
Дядя Серёжа
1630631563
Ребята, а будет что показать?
Ответить
mahan
1630649630
Да с такой игрой, как вы сейчас играете, скоро вообще никто не пойдет смотреть на этот позор. Болельщики ждали подарок на 100 летие клуба, а получили цирк в руководстве, нет трансферов сильных игроков, и не понятно какой тренер.
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zigbert
1630656153
Поддержка болельщиков не помешала бы.
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