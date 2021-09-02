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    «Спартак» попросил Роспотребнадзор увеличить квоту зрителей на матчи с «Химками» и «Легией» с 3-х до 15 тысяч

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что столичный клуб попросил Роспотребнадзор увеличить допустимую квоту зрителей на матчи с «Химками» в РПЛ и «Легией» в Лиге Европы.

    На данный момент домашние матчи «Спартака» могут посетить до 3 тысяч зрителей.

    «Мы направили соответствующее письмо в Роспотребнадзор. Хотим увеличить нынешнюю квоту хотя бы в 4-5 раз. Будем ждать ответа от коллег», – сказал Зеленов.

    • «Спартак» сыграет с «Химками» 11 сентября.
    • Матч с «Легией» состоится 15 сентября.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии10
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      Рейтинг: +16623

      derrik2000 58 минут назад

      Судя по последним вялым безвольным передвижениям по полю игрочишек-симулянтов в КБ форме - совершенно зря.

      3
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      Рейтинг: +67454

      insider_retro 1 час назад

      Роспотребнадзор со своими закидонами с шпротами, минералкой и помидорами уже давно стал инструментом для давления, а не регулятором безопасности и заботы о гражданах...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2935

      Питерский князь > insider_retro 1 час назад

      Хоть кто-то коррупцию увидел.
      Дальше в лес, больше коронавируса.
      =(

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1030

      Enter2006 1 час назад

      А я хочу прийти на стадион Химки. Посмотреть на Лантратова и команду Черевченко!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2935

      Питерский князь 1 час назад

      Да на вас никто не хочет ходить. На Петросяна больше желающих сходить!
      =)))))

      1
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      Рейтинг: -185

      diamondfan 1 час назад

      нА сПАРТАК НАДО ВООБЩЕ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ!

      2
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      Рейтинг: +24811

      Боцман59rus 1 час назад

      - имеющие самоуважение болельщики, близко к этому сброду не подойдут, пока патлатый с эскортницей спускают историю и репутацию клуба в унитаз)))

      4
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      Рейтинг: +16623

      derrik2000 > Боцман59rus 34 минуты назад

      ФАНТИКИ пойдут: им всё равно, лишь бы поорать-пострелять петардами.

      1
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      Рейтинг: -106

      Спартач80 1 час назад

      Вы сначала перестаньте Спартак позорить,своей игрой!!!

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      Рейтинг: +29128

      oyabun 1 час назад

      А что есть надежда, что кто то из КБ болельщиков прийдет смотреть на очередное позорище? Это сколько мазохистов должно найтись?

      3
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