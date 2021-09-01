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  • Соболев: «Видел слухи, что игроки «Спартака» сливают Виторию. Полнейший бред. Даже не представляю, как это делать»

Соболев: «Видел слухи, что игроки «Спартака» сливают Виторию. Полнейший бред. Даже не представляю, как это делать»

1 сентября 2021, 19:35
9

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опроверг слухи, что игроки команды не хотят работать с главным тренером Руем Виторией. Он назвал их бредом.

«Видел слухи, что мы сливаем главного тренера. Этот полнейший бред не хочется комментировать. Даже не представляю, как это делать. Не могу и не буду высказываться на эту тему», – сказал Соболев в эфире телеканала «Россия 24».

  • Витория пришел в «Спартак» летом.
  • Португалец дважды брал чемпионат своей страны с «Бенфикой».
  • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Португалия. Примейра Спартак Соболев Александр Витория Руй
Комментарии (9)
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Skull_Boy
1630514324
У Реброва спроси он научит
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Filllllll
1630514640
После таких оправданий, конечно, никто теперь даже не подумает, о том, что сливают. Просто играли-играли и вдруг разучились. Болельщики, они же глупые, конечно, можно любую дичь им впаривать.
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knikos
1630515194
Так он экстрасенс , что ли ? Он видит ... слухи !!!
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Play
1630519510
Просто продолжай так же играть, больше ничего представлять и не надо
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Бухбух
1630520163
Соболев: "Я - дельфин? Этот полнейший бред не хочется комментировать. Даже не представляю, как это делать".
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Hektor 84
1630522582
Уже был один такой глушак зовут)))
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житель СПб
1630547986
Смешной парнишка. Думает по юности, что все вокруг идиоты.
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Niko
1630554590
Поэтому ты и не играешь, раз неизнаешь)
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Plyash
1630566038
Соболь,ты просто не в теме,тупой потому что.
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