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    Соболев: «Видел слухи, что игроки «Спартака» сливают Виторию. Полнейший бред. Даже не представляю, как это делать»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев опроверг слухи, что игроки команды не хотят работать с главным тренером Руем Виторией. Он назвал их бредом.

    «Видел слухи, что мы сливаем главного тренера. Этот полнейший бред не хочется комментировать. Даже не представляю, как это делать. Не могу и не буду высказываться на эту тему», – сказал Соболев в эфире телеканала «Россия 24».

    • Витория пришел в «Спартак» летом.
    • Португалец дважды брал чемпионат своей страны с «Бенфикой».
    • «Спартак» занимает 10-е место в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9315

      knikos 10 минут назад

      Так он экстрасенс , что ли ? Он видит ... слухи !!!

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    • ...
      Рейтинг: +435

      Filllllll 19 минут назад

      После таких оправданий, конечно, никто теперь даже не подумает, о том, что сливают. Просто играли-играли и вдруг разучились. Болельщики, они же глупые, конечно, можно любую дичь им впаривать.

      1
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      Рейтинг: +12741

      Skull_Boy 24 минуты назад

      У Реброва спроси он научит

      1
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