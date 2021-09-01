Соболев: «Видел слухи, что игроки «Спартака» сливают Виторию. Полнейший бред. Даже не представляю, как это делать»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев опроверг слухи, что игроки команды не хотят работать с главным тренером Руем Виторией. Он назвал их бредом.

«Видел слухи, что мы сливаем главного тренера. Этот полнейший бред не хочется комментировать. Даже не представляю, как это делать. Не могу и не буду высказываться на эту тему», – сказал Соболев в эфире телеканала «Россия 24».