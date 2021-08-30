«Спартак» – о переговорах с Фонсекой: «Называют кучу фамилий. Все это ерунда»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о переговорах с бывшим главным тренером «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсекой.
– В СМИ появилась информация о том, что клуб может вступить в переговоры с Паулу Фонсекой. Насколько она соответствует действительности?
– Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют еще кучу фамилий.
Скажу по всем названным вами специалистам сразу – все это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего.
- Фонсека по окончании минувшего сезона покинул «Рому».
- Сегодня сообщалось, что «Спартак» может уволить Виторию, если найдет ему замену во время паузы на матчи сборных.
- При португальце команда проиграла 5 из 8 официальных матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»