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    «Спартак» – о переговорах с Фонсекой: «Называют кучу фамилий. Все это ерунда»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов опроверг информацию о переговорах с бывшим главным тренером «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсекой.

    – В СМИ появилась информация о том, что клуб может вступить в переговоры с Паулу Фонсекой. Насколько она соответствует действительности?

    – Вчера писали о Тедеско, сегодня в Москве якобы видели Черчесова, который на самом деле в отпуске в другой стране, называют еще кучу фамилий.

    Скажу по всем названным вами специалистам сразу – все это ерунда, у клуба действующий контракт с Виторией. И больше комментировать тут нечего.

    • Фонсека по окончании минувшего сезона покинул «Рому».
    • Сегодня сообщалось, что «Спартак» может уволить Виторию, если найдет ему замену во время паузы на матчи сборных.
    • При португальце команда проиграла 5 из 8 официальных матчей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7270

      Сильвербой 1 час назад

      Я не понимаю, просто какой-то кошмар! Во всем мире наверное нет руководства дурней, чем в Спартаке!

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