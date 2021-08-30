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Metaratings: «Спартак» возобновил переговоры с Фонсекой

30 августа 2021, 17:18
13

Бывший главный тренер «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Спартак».

По информации Metaratings, московский клуб ведет переговоры с 48-летним португальцем. Он может возглавить «Спартак» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, столичный клуб уволит Руя Виторию, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.

  • Фонсека по окончании минувшего сезона покинул «Рому».
  • «Спартак» контактировал с ним летом, но сделал выбор в пользу Витории.
  • При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.

Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Фонсека Паулу Витория Руй
Комментарии (13)
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Чермындыр
1630334101
Спартак в своем стиле. Рукалицо
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Дедуктор
1630335204
Фонсека должен согласиться. Только условие поставить. Одно. Убрать из команды тех хрюканов, которые организованно сливали матчи. Всех скопом. Вычислить этих прощелыг не просто легко, а очень легко.
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Frankfurt Am Main
1630335490
Менять португальца на португальца, как-то жалко Руя, стыдно за руководства
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Taps
1630335819
Этот урод Федун так погряз в дерьме, что стал посмешищем всей стране.
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порт
1630337463
Зная как часто меняются тренера в клубе, вряд ли кто по трезвяне пойдёт туда.
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vladimir-7
1630338500
Федун: Мы специалистов из Италии завоевали, из Германии тоже, теперь приступили к завоевыванию специалистов из Португалии, причем, полностью всех, поголовно.
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АртурZaСМ
1630339604
Чем Фонсека лучше Витории? Шило на мыло...
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NewLife
1630340613
Говно попало на вентилятор. Когда уже начнут штрафовать или бить распространителей фейков ?
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Sancho010365
1630344599
Нам здесь чуть-чуть лучше виднее. Понимаете, Паулу Фонсека пришёл в наш Шахтёр, который был настроен Луческу и по инерции становился первым не один год и Динамо К плавало никаким. Состав был стабильным и сильным. Товарищ Ахметов постоянно живёт Шахтёром и вкладывается по полной, упасть не даст, а Спартак очень сильно напоминает Динамо К, которое калашматит с момента позорного увольнения Газзаева в Молдавии в игре кстати с Шерифом, его просто подставили. И с тех пор Динамо 10 лет колыхает, может сейчас с Луческу что-то улучшится, дай Бог. И Спартак будет колыхать долго после позорного увольнения Массимо Каррера, прошло всего года три наверное. Так что подождём.
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zigbert
1630348349
Теперь не знаешь кому верить. Руководитель пресс-службы Спартака Зеленов отрицает всякие переговоры по поиску нового тренера.
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