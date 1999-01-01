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    Metaratings: «Спартак» возобновил переговоры с Фонсекой

    Бывший главный тренер «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Спартак».

    По информации Metaratings, московский клуб ведет переговоры с 48-летним португальцем. Он может возглавить «Спартак» в ближайшее время.

    Ранее сообщалось, столичный клуб уволит Руя Виторию, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.

    • Фонсека по окончании минувшего сезона покинул «Рому».
    • «Спартак» контактировал с ним летом, но сделал выбор в пользу Витории.
    • При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.

    Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:18
    Комментарии12
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      Рейтинг: +3395

      АртурZaСМ 11 минут назад

      Чем Фонсека лучше Витории? Шило на мыло...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20456

      vladimir-7 30 минут назад

      Федун: Мы специалистов из Италии завоевали, из Германии тоже, теперь приступили к завоевыванию специалистов из Португалии, причем, полностью всех, поголовно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +970

      Sky Spartak 34 минуты назад

      Если правда,то менеджмент восхищает )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5609

      порт 47 минут назад

      Зная как часто меняются тренера в клубе, вряд ли кто по трезвяне пойдёт туда.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -582

      СуперПАВ9 48 минут назад

      Как мне кажется Фонсека не плохой вариант

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +845

      Taps 1 час назад

      Этот урод Федун так погряз в дерьме, что стал
      посмешищем всей стране.

      2
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      Рейтинг: -582

      СуперПАВ9 > Taps 47 минут назад

      Урод это гаспром с его ченовниками и зенит

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +940

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Менять португальца на португальца, как-то жалко Руя, стыдно за руководства

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3160

      Дедуктор 1 час назад

      Фонсека должен согласиться. Только условие поставить. Одно. Убрать из команды тех хрюканов, которые организованно сливали матчи. Всех скопом. Вычислить этих прощелыг не просто легко, а очень легко.

      1
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      Рейтинг: +2211

      Чермындыр 1 час назад

      Спартак в своем стиле. Рукалицо

      1
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      Рейтинг: +656

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Чую эти тренеры, а вернее Фердун доведут свиней до Пердива. Вот радость будет на столетие Пищевика. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: -582

      СуперПАВ9 > ПалкоВводецъ 46 минут назад

      Как же надоели питерские троли

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