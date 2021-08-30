Metaratings: «Спартак» возобновил переговоры с Фонсекой

Бывший главный тренер «Ромы» и «Шахтера» Паулу Фонсека может возглавить «Спартак».

По информации Metaratings, московский клуб ведет переговоры с 48-летним португальцем. Он может возглавить «Спартак» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, столичный клуб уволит Руя Виторию, если оперативно найдет нового тренера во время паузы на матчи сборных.

Фонсека по окончании минувшего сезона покинул «Рому».

«Спартак» контактировал с ним летом, но сделал выбор в пользу Витории.

При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.

Зарема: «Попов врал, что Фонсека просил у «Спартака» 5 миллионов. Он был готов работать за 3 миллиона чистыми»