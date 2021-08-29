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  • РФС дополнительно пустит на матч с Хорватией привитых и переболевших ковидом. Итоговая вместимость – более 20 тысяч зрителей

РФС дополнительно пустит на матч с Хорватией привитых и переболевших ковидом. Итоговая вместимость – более 20 тысяч зрителей

29 августа 2021, 13:46
15

На отборочном матче ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии могут присутствовать более 20 тысяч зрителей. Это случилось после того как РФС договорился с Роспотребнадзором об открытии секторов для переболевших коронавирусом и привитых.

«Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей.

При входе на стадион у зрителей, имеющих входные билеты на верхние ярусы трибун А, В и С, будет осуществляться контроль наличия сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в России, или документа, содержащего сведения о перенесeнном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность», – объяснил РФС.

  • Встреча пройдет 1 сентября в Москве на БСА «Лужники» (общая вместимость стадиона – 84 тысячи человек).
  • Начало – в 21:45 по московскому времени.
  • Хорваты лидируют в группе, Россия идет 2-й.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия. Премьер-лига Россия Хорватия
Комментарии (15)
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Блямба
1630234445
Двадцать тысяч унылых бледных ипохондриков своим громким шёпотом поведут Сборную вперёд. Кричат болельщики "ура!"и в воздух масочки бросают..
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vladimir-7
1630235032
Если Роспотребнадзор считает, что прививка от коронавируса должна обеспечивать невозможность заражения, то почему тогда ограничивают количество привитых болельщиков или Роспотребнадзор всех обманывает с этой прививкой, которая ничего не дает???
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3a zenit
1630235237
места для цветных в автобусах,ой для не болевших и не привитых.
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Artemka444
1630235951
На сборную можно пускать больше тысячи а клубы должны играть при пустых трибунах Маразм полный
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Denis SPb
1630241475
Глупости! По прививкам, вообще-то, тоже нужно условие - не раньше 3 нед после 2й дозы (только тогда защита начинает действовать; но тоже не у всех - у некоторых антитела не вырабатываются). А по переболевшим: полгода - слишком большой срок. У большинства уже нет защиты к этому времени. Поэтому это тоже группа риска. Что-то Роспотребнадзор непрофессионально подходит к данным вопросам.
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yorgenbarenz
1630243241
Шарашка,которая должна,по-идее,заниматься тухлой колбасой и т.п.,взяла под козырёк.
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хряк СМ
1630245068
На матчах РПЛ почему запрещают на таких условиях пускать?
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Persona_non_Grata
1630246958
КАКАЯ ВСЁ ЭТО ХЕРНЯ !!! Смотрел матч Спартака на ЛЕ - весь лимит разместили на одной трибуне , все без масок и сидят вплотную - кому на х.. нужны эти формальные меры !!! (((
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paracetamol
1630304851
Роспозорнадзор проснулся?
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portero
1630342500
РФС пустит? А запрещает Роспотребл.дь.... словоблудие ..
А как роспотреб.ядь договариваются??? Значит за блага можно всё , достали враньем ....
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