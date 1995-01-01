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    РФС дополнительно пустит на матч с Хорватией привитых и переболевших ковидом. Итоговая вместимость – более 20 тысяч зрителей

    На отборочном матче ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии могут присутствовать более 20 тысяч зрителей. Это случилось после того как РФС договорился с Роспотребнадзором об открытии секторов для переболевших коронавирусом и привитых.

    «Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей.

    При входе на стадион у зрителей, имеющих входные билеты на верхние ярусы трибун А, В и С, будет осуществляться контроль наличия сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в России, или документа, содержащего сведения о перенесeнном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность», – объяснил РФС.

    • Встреча пройдет 1 сентября в Москве на БСА «Лужники» (общая вместимость стадиона – 84 тысячи человек).
    • Начало – в 21:45 по московскому времени.
    • Хорваты лидируют в группе, Россия идет 2-й.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РФС

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    Сегодня, 13:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +737

      Artemka444 13 минут назад

      На сборную можно пускать больше тысячи а клубы должны играть при пустых трибунах
      Маразм полный

      0
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      Рейтинг: +4299

      3a zenit 25 минут назад

      места для цветных в автобусах,ой для не болевших и не привитых.

      0
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      Рейтинг: +20430

      vladimir-7 28 минут назад

      Если Роспотребнадзор считает, что прививка от коронавируса должна обеспечивать невозможность заражения, то почему тогда ограничивают количество привитых болельщиков или Роспотребнадзор всех обманывает с этой прививкой, которая ничего не дает???

      0
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      Рейтинг: +67

      Блямба 38 минут назад

      Двадцать тысяч унылых бледных ипохондриков своим громким шёпотом поведут Сборную вперёд.
      Кричат болельщики "ура!"и в воздух масочки бросают..

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