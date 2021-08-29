РФС дополнительно пустит на матч с Хорватией привитых и переболевших ковидом. Итоговая вместимость – более 20 тысяч зрителей

На отборочном матче ЧМ-2022 между сборными России и Хорватии могут присутствовать более 20 тысяч зрителей. Это случилось после того как РФС договорился с Роспотребнадзором об открытии секторов для переболевших коронавирусом и привитых.

«Дополнительно к ранее выпущенным 3000 билетов будет открыта продажа на верхние ярусы трибун A, B, C, доступ на которые получат только вакцинированные (не позднее года с даты второй прививки) и переболевшие (не позднее полугода) коронавирусом зрители. Максимальная разрешенная вместимость данных секторов составит 50%. Таким образом, на стадионе смогут присутствовать более 20 тысяч зрителей.

При входе на стадион у зрителей, имеющих входные билеты на верхние ярусы трибун А, В и С, будет осуществляться контроль наличия сертификата о получении второго компонента вакцины от COVID-19 (или однокомпонентной вакцины), зарегистрированной в России, или документа, содержащего сведения о перенесeнном заболевании, а также документа, удостоверяющего личность», – объяснил РФС.