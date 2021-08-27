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Главные новости дня. Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед», «Спартак» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге Европы

27 августа 2021, 23:57

«Зенит» в первом и последнем турах группы Лиги чемпионов сыграет с «Челси».

Витория: «Возможно, «Спартаку» не хватает духа. На Кубке Париматч Премьер мы забивали кучу голов».

«СЭ»: Жиркова попросили больше не появляться на базе сборной России. Там он восстанавливался от травмы.

Бериша: «Не видел, что вдали лежит игрок «Арсенала». А откидку мяча принял за брак».

Жеребьeвка Лиги Европы: все группы.

«Спартак» сделал «Порту» предложение по защитнику Манафе.

«Реал» планирует представить Мбаппе 10 сентября. Ему предложили 5-й номер.

Жеребьевка Лиги конференций: все группы.

«Чемпионат»: «Спартак» обсуждал с Тедеско возвращение в команду.

«Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду.

Источник: Бомбардир.ру
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