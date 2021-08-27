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⚡ «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду

27 августа 2021, 18:55
69

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о договоренности по поводу перехода 36-летнего футболиста.

Для завершения сделки португальцу нужно получить рабочую визу, пройти медицинское обследование и подписать контракт.

  • Роналду уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
  • Сообщалось, что он заключит с клубом двухлетний контракт с зарплатой 25 миллионов фунтов.
  • В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (69)
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Красногорск_Фан
1630079969
Круто! Ювернус да простят меня его фанаты Тухлый. МЮ сейчас куда более интересный проект, а АПЛ чемп весьма подходящий для игры Роналду. Интрига отлично закручивается ! Роналду долгой спортивной карьеры и новых ярких матчей в АПЛ и Европе!! Канделаки ** битч! срочно возвращай показ АПЛ!
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Блямба
1630080108
циклично-фееричное завершение карьеры.! Рон,браво.
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Октавиус
1630080283
Браво, Криш! Пока "лучший в истории" будет играть в 6-й лиге Европы, ты поступил как действительно лучший!
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insider_retro
1630081253
Теперь романтика нахлынет вперемешку с полезностью, а молодёжные хаеры будут компенсировать ветхость..:)
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Alex Y
1630083076
Все таки в свой Манчестер))
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Decorhome
1630085836
Теперь будет еще интереснее наблюдать английскую премьер лигу
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JTherry
1630086769
рад за Роналду, с возвращением в лучшую лигу мира - АПЛ... зажжет напоследок Криш с Кавани в связке...!!!)
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Sedoi_Goblin
1630087068
А я так ждал,надеялся и верил!
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zigbert
1630089743
Вот это ход. Ман Сити был отвлекающим маневром.
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dalermr
1630094677
Легенда вернулась. Не факт что он будет феерить, как в прошлые годы. Но МЮ сделает на нем хорошие деньги, в худшем случае.
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