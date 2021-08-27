⚡ «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб объявил о договоренности по поводу перехода 36-летнего футболиста.
Для завершения сделки португальцу нужно получить рабочую визу, пройти медицинское обследование и подписать контракт.
- Роналду уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
- Сообщалось, что он заключит с клубом двухлетний контракт с зарплатой 25 миллионов фунтов.
- В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
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Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»