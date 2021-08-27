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    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    ⚡ «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб объявил о договоренности по поводу перехода 36-летнего футболиста.

    Для завершения сделки португальцу нужно получить рабочую визу, пройти медицинское обследование и подписать контракт.

    • Роналду уже выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год.
    • Сообщалось, что он заключит с клубом двухлетний контракт с зарплатой 25 миллионов фунтов.
    • В составе «Ювентуса» форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 18:55
    Комментарии15
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      Рейтинг: +40

      Arturashvilli 4 минуты назад

      С возвращением!!!

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      Рейтинг: +67376

      insider_retro 6 минут назад

      Теперь романтика нахлынет вперемешку с полезностью, а молодёжные хаеры будут компенсировать ветхость..:)

      0
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      Рейтинг: +942

      Loko_Roma 11 минут назад

      Закончит там где и стал суперстар

      0
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      Рейтинг: -601

      СуперПАВ9 14 минут назад

      Кавани на выход?

      0
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      Рейтинг: +3802

      mutabor0992 15 минут назад

      Шаг назад для М.Ю.!!!То они Кавани с 3х летним опазданием берут.Теперь это...Походу ждут их проблемы Барсы.

      0
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      Рейтинг: +2335

      Mister_Tomsk 15 минут назад

      скорее всего тут сыграли не бабки, а уважение к фанатам мю, закончит он видимо в спортинге.

      1
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      Рейтинг: -601

      СуперПАВ9 16 минут назад

      Зачем? Есть же Кавани

      0
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      Рейтинг: +353

      Октавиус 23 минуты назад

      Браво, Криш! Пока "лучший в истории" будет играть в 6-й лиге Европы, ты поступил как действительно лучший!

      8
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      Рейтинг: +6722

      Fusballer > Октавиус 4 минуты назад

      "Лучший игрок в истории" в 10-й лиге сейчас)

      0
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      Рейтинг: +17

      Блямба 26 минут назад

      циклично-фееричное завершение карьеры.!
      Рон,браво.

      5
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      Рейтинг: +1630

      Красногорск_Фан 28 минут назад

      Круто! Ювернус да простят меня его фанаты Тухлый. МЮ сейчас куда более интересный проект, а АПЛ чемп весьма подходящий для игры Роналду. Интрига отлично закручивается ! Роналду долгой спортивной карьеры и новых ярких матчей в АПЛ и Европе!!

      Канделаки ** битч! срочно возвращай показ АПЛ!

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