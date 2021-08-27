Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «СЭ»: Жиркова попросили больше не появляться на базе сборной России. Там он восстанавливался от травмы

«СЭ»: Жиркова попросили больше не появляться на базе сборной России. Там он восстанавливался от травмы

27 августа 2021, 09:36
19

Бывшего защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова попросили больше не появляться на базе национальной команды в Новогорске. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в колонке для «СЭ».

«В Новогорске продолжает восстановление после травмы, полученной на Евро-2020, Юрий Жирков. Точнее, продолжал.

В четверг после занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить.

Жирков травмировался в матче с Бельгией – в подкате, отрабатывая в обороне. Именно после этого легенда сборной, которая провела за нее 105 встреч, осталась без клуба.

Кому, как и чем он мог помешать, занимаясь на одном из двух полей в свободные от тренировок национальной команды часы?» – написал Казаков.

  • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
  • Он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
  • В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.

«Желаем вечной молодости!» Сборная России поздравила Жиркова с 38-летием

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Жирков Юрий
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1630046413
"Вы что делаете, козлы вонючие?!".
Ответить
Spirit_78
1630047076
Начало просматриваться "лицо" новой сборной. И это "лицо" очень похоже на свиное рыло, ведь именно у свиней распространена практика выбрасывать легенд как отработанный материал.
Ответить
vladimir-7
1630047137
Когда звезда играла, то все примазывались к ней и говорили, это Я его выращивал, ему помогал во всём и выхаживал его, а как только эта звезда, поломалась, то сразу кричит, на свалку её, она больше нам ненужна и нечего её здесь держать. Юра, иди к Гинеру, думаю старая обида у него прошла и ты продолжишь лечение у своего врача в ЦСКА.
Ответить
SPACE TRUCKIN
1630048209
что за х...? Жирков поле им вытоптал что ли? по меньшей мере это неэтичный поступок...(((
Ответить
Spinorr
1630051261
Сергей Куличенко, ждем опровержения! Ну не мог нормальный человек заслуженного ветерана турнуть.
Ответить
alp
1630051850
походу, посчитали, что именно в данном случае, старый конь борозду испортит... не по-человечески поступили.. по скотски. Как бы кто как не относился к Жиркову, он заслуживает уважения.
Ответить
mutabor0992
1630052268
Ибо не фуй!!!Нахаляву харчеваться!!!Приучил чабан к халяве!!!
Ответить
zigbert
1630054173
Можно бы дать ему пройти полный курс лечения. Ведь травму он получил в сборной. Непорядочно как то с ним поступили.
Ответить
житель СПб
1630060784
Звучит как-то все это очень некрасиво... Может, причина в том, что лечит Безуглов, который был врачом сборной, а сейчас - нет? И решили, как у нас водится, меленько укусить?
Ответить
Muboraksho
1630321492
Плохой поступок. Может отразится на психику всех сборников. Такому бойцу как Жиркову должны быт открыты все ресурсы сборной....
Ответить
Главные новости
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
7
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Все новости
Все новости
Экс-форвард «Реала» стал помощником Хави в сборной Нидерландов
22 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Экс-тренер Португалии и Бельгии Мартинес может возглавить еще одну топ-сборную
12 августа
Стал известен новый главный тренер сборной Казахстана
7 августа
1
Бубнов выбрал команду для Слуцкого: «Там никто работать не хочет»
5 августа
6
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
Олимпийский чемпион-2024 возглавил сборную Чехии
1 августа
ФотоМанчини высказался о возвращении в сборную Италии: «Постараюсь, чтобы болельщики меня простили»
30 июля
3
«Хороший мужик»: Мутко высказался о назначении Манчини главным тренером сборной Италии
28 июля
1
Мостовой оценил назначение Манчини в сборную Италии
28 июля
2
Стал известен новый главный тренер сборной Италии
24 июля
3
Гвардиола принял итоговое решение по сборной Италии
24 июля
3
Стало известно, какую команду может возглавить Гвардиола
20 июля
5
В рейтинге ФИФА сменился лидер после ЧМ-2026
20 июля
5
Инфантино пошутил про включение 208 сборных на ЧМ
12 июня
3
Луческу скрывал смертельный диагноз
12 апреля
Эмоциональное заявление Гаттузо об увольнении из сборной Италии
3 апреля
Принято окончательное решение по будущему Гаттузо в сборной Италии
3 апреля
3
Луческу перенес инфаркт миокарда
3 апреля
3
Буффон объявил об уходе из сборной Италии
2 апреля
1
Дель Пьеро жестко отреагировал на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
5
Президент УЕФА прокомментировал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
2 апреля
80-летний Луческу уволен из сборной Румынии
2 апреля
7
В Италии раскрыли подробности конфликта Доннаруммы с двумя боснийскими футболистами
2 апреля
1
Камоцци назвал причины кризиса в итальянском футболе
1 апреля
Пономарев одним словом описал невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
1
Реакция Капелло на невыход сборной Италии на ЧМ-2026
1 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+