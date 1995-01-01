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    «СЭ»: Жиркова попросили больше не появляться на базе сборной России. Там он восстанавливался от травмы

    Бывшего защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова попросили больше не появляться на базе национальной команды в Новогорске. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в колонке для «СЭ».

    «В Новогорске продолжает восстановление после травмы, полученной на Евро-2020, Юрий Жирков. Точнее, продолжал.

    В четверг после занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить.

    Жирков травмировался в матче с Бельгией – в подкате, отрабатывая в обороне. Именно после этого легенда сборной, которая провела за нее 105 встреч, осталась без клуба.

    Кому, как и чем он мог помешать, занимаясь на одном из двух полей в свободные от тренировок национальной команды часы?» – написал Казаков.

    • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
    • Он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
    • В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:36
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5402

      Добрый Бобер 5 секунд назад

      Чё-та фигня какая-то.

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      Рейтинг: +12644

      paracetamol 2 минуты назад

      Новый начальник национальной команды Сергей Куличенко представляет батальон Азов. Ему всякие Жирковы только мешают!

      0
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      Рейтинг: +4623

      SPACE TRUCKIN 4 минуты назад

      что за х...? Жирков поле им вытоптал что ли? по меньшей мере это неэтичный поступок...(((

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      Рейтинг: +20384

      vladimir-7 22 минуты назад

      Когда звезда играла, то все примазывались к ней и говорили, это Я
      его выращивал, ему помогал во всём и выхаживал его, а как только
      эта звезда, поломалась, то сразу кричит, на свалку её, она больше нам ненужна и нечего её здесь держать. Юра, иди к Гинеру, думаю старая обида у него прошла и ты продолжишь лечение у своего врача в ЦСКА.

      1
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      Рейтинг: +2117

      Spirit_78 23 минуты назад

      Начало просматриваться "лицо" новой сборной. И это "лицо" очень похоже на свиное рыло, ведь именно у свиней распространена практика выбрасывать легенд как отработанный материал.

      4
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      Рейтинг: +11702

      ilichkadr 25 минут назад

      Происхождение фамилии говорит само за себя. Енки они такие...........

      0
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      Рейтинг: -42

      Землякруглая 34 минуты назад

      Ну так Карп помнит, как жир в составе челси Спартаку в ЛЧ гол впиндюрил.))

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      Рейтинг: +20384

      vladimir-7 > Землякруглая 24 минуты назад

      Да, гол-красавец.

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      Рейтинг: -42

      Землякруглая > vladimir-7 23 минуты назад

      Это да.

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      Рейтинг: +6015

      vladik12 34 минуты назад

      "Вы что делаете, козлы вонючие?!".

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