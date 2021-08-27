«СЭ»: Жиркова попросили больше не появляться на базе сборной России. Там он восстанавливался от травмы

Бывшего защитника «Зенита» и сборной России Юрия Жиркова попросили больше не появляться на базе национальной команды в Новогорске. Об этом сообщил журналист Илья Казаков в колонке для «СЭ».

«В Новогорске продолжает восстановление после травмы, полученной на Евро-2020, Юрий Жирков. Точнее, продолжал.

В четверг после занятия к Юрию подошел новый начальник национальной команды Сергей Куличенко и попросил больше на базе не появляться и реабилитацию там не проводить.

Жирков травмировался в матче с Бельгией – в подкате, отрабатывая в обороне. Именно после этого легенда сборной, которая провела за нее 105 встреч, осталась без клуба.

Кому, как и чем он мог помешать, занимаясь на одном из двух полей в свободные от тренировок национальной команды часы?» – написал Казаков.

В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».

Он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова .

. В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.

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