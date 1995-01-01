«Желаем вечной молодости!» Сборная России поздравила Жиркова с 38-летием

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

«Жиркову – 38! Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле!» – говорится в сообщении сборной России.