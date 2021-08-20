«Желаем вечной молодости!» Сборная России поздравила Жиркова с 38-летием

Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.
«Жиркову – 38! Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле!» – говорится в сообщении сборной России.
- В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
- Сейчас он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
- В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.
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Источник: инстаграм сборной России