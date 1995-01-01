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    «Желаем вечной молодости!» Сборная России поздравила Жиркова с 38-летием

    Пресс-служба сборной России поздравила с днем рождения бывшего защитника «Зенита» Юрия Жиркова.

    «Жиркову – 38! Желаем Юрию Валентиновичу вечной молодости и побед в жизни и на поле!» – говорится в сообщении сборной России.

    • В июне у Жиркова истек контракт с «Зенитом».
    • Сейчас он восстанавливается после травмы бедра под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.
    • В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм сборной России

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    Сегодня, 11:28
    Комментарии3
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      Рейтинг: +36

      Slavan62 28 минут назад

      Вот что значит не бухать и не таскаться по ночам. Может дать фору и нынешнему молодняку, которые задыхаются после 20 минут игры пешком

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      Рейтинг: +8612

      Cleaner 1 час назад

      А нужно было пожелать скорейшей пенсии! Пора, Юра, ПОРА! Ну а по жизни - вечной молодости...)

      0
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      Рейтинг: +592

      Rabinovi_ch 3 часа назад

      Перспективный игрок скажу я вам!

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