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    ЦСКА может подписать контракт с Жирковым на один год. Он находится под наблюдением Безуглова

    ЦСКА рассматривает вариант с возвращением в клуб защитника Юрия Жиркова.

    По информации Transfermarkt, 37-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра и находится под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.

    В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год. Сам футболист и его семья также хотят вернуться в Москву.

    • 20 августа Жиркову исполнится 38 лет.
    • В июне истек контракт игрока с «Зенитом».
    • Жирков играл за ЦСКА с 2004 по 2009-й год.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1095

      Олег1204 5 минут назад

      Пошел этот бомж в жопу

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3374

      FENIX-SL 28 минут назад

      кошмар

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13954

      Garrincha58 30 минут назад

      подождите его ещё Карпин в сборную пригласит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5912

      Томик 52 минуты назад

      Добьют так Юру. Может руководящую должность всё-таки и под наблюдением Безуглова опять же?

      1
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      Рейтинг: +46153

      MaxRnD 52 минуты назад

      Бред. Там уже в качестве знамени Дзагоев есть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3123

      neveldomha 54 минуты назад

      Отстаньте от дедушки, ироды.

      2
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      Рейтинг: +2170

      Чермындыр 54 минуты назад

      Вы, плять, серьезно????

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