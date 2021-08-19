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  • ЦСКА может подписать контракт с Жирковым на один год. Он находится под наблюдением Безуглова

ЦСКА может подписать контракт с Жирковым на один год. Он находится под наблюдением Безуглова

19 августа 2021, 13:55
33

ЦСКА рассматривает вариант с возвращением в клуб защитника Юрия Жиркова.

По информации Transfermarkt, 37-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра и находится под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.

В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год. Сам футболист и его семья также хотят вернуться в Москву.

  • 20 августа Жиркову исполнится 38 лет.
  • В июне истек контракт игрока с «Зенитом».
  • Жирков играл за ЦСКА с 2004 по 2009-й год.

Источник: Transfermarkt
Россия. Премьер-лига ЦСКА Жирков Юрий Безуглов Эдуард
Комментарии (33)
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Чермындыр
1629370774
Вы, плять, серьезно????
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neveldomha
1629370793
Отстаньте от дедушки, ироды.
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MaxRnD
1629370910
Бред. Там уже в качестве знамени Дзагоев есть
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Олег1204
1629373724
Пошел этот бомж в жопу
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DemSerg
1629374862
Продажная Шкура. Пусть остаётся в своей бомжепомойке!
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vladimir-7
1629375076
Юрий правильно делает, что не меняет лечащего врача и он знает, что в ЦСКА хорошие условия для восстановления, это и тренажеры, и спортивные снаряжения, и необходимая функциональная диагностика.
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rash1959
1629375965
"Да дайте же наконец поспать человеку..." (Ильф-Петров, Двенадцать стульев.
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PFC CSKA MOSCOW
1629376774
Не нужно нам такой радости Как за бабками в анжи, динамо и бомжатню бегал, а как никому не нужен стал, так про ЦСКА вспомнил?
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sobaka120982
1629379202
Считаю что жирков не достоин после бомжей играть в стане армейцев....
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Cubinec1989
1629403825
Отдайте деду паспорт!
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