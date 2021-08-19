ЦСКА может подписать контракт с Жирковым на один год. Он находится под наблюдением Безуглова

ЦСКА рассматривает вариант с возвращением в клуб защитника Юрия Жиркова.

По информации Transfermarkt, 37-летний футболист продолжает восстанавливаться после травмы бедра и находится под наблюдением главы медицинского штаба ЦСКА Эдуарда Безуглова.

В случае успешного восстановления от травмы столичный клуб может подписать контракт с Жирковым на один год. Сам футболист и его семья также хотят вернуться в Москву.