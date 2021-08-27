Жеребьeвка Лиги Европы: все группы

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    Группа A

    «Лион»

    «Рейнджерс»

    «Спарта»

    «Брондбю»

    Группа B

    «Монако»

    ПСВ

    «Реал Сосьедад»

    «Штурм»

    Группа C

    «Наполи»

    «Лестер»

    «Спартак»

    «Легия»

    Группа D

    «Олимпиакос»

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    Группа H

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    27.08.2021 13:46
    Комментарии15
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      Рейтинг: +88914

      zigbert 28 августа, 10:52

      Хотя бы одной нашей команде повезло с группой. Локомотив правда сейчас набрал ход. А вот Спартаку со всеми его проблемами будет трудно.

      0
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      Рейтинг: +3215

      Axe111 27 августа, 19:16

      Все российские ТОПЫ ФУТБОЛА....В этих евротуриках лучше не выходите на поле вообще,просто тех луз!!!! Меньше стыда и позора бкдет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7255

      Сильвербой 27 августа, 18:57

      А, ну тут все ясно, десятое место в ТК это еще не предел!

      0
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      Рейтинг: +9811

      NewLife 27 августа, 16:14

      Не очень удачный расклад, но мы же в РПЛ оптимисты, надежда умирает последней.

      2
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      Рейтинг: +146

      Эмом 27 августа, 14:40

      Надо признать нынче клубы РПЛ сейчас с группы ЛЕ выйти не смогут не говоря о ЛЧ.

      3
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      Рейтинг: +97

      яцык 27 августа, 14:34

      спартаку будет тяжело.локо полегче

      0
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      Рейтинг: +11511

      Hektor 84 > яцык 27 августа, 14:46

      У Локо соперники явно сильнее

      1
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      Рейтинг: +237

      Solist345345 27 августа, 14:12

      Самые сильные соперники достались. Правда, какая разница, кому проигрывать. Ну хоть не так позорно будет.

      1
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      Рейтинг: +20432

      vladimir-7 27 августа, 14:11

      Руй Новый год будет встречать в Португалии. ЗАРЕМА ФЕДУНОВНА.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13427

      Persona_non_Grata 27 августа, 14:11

      Есть убойные группы и к сожалению мы там , а есть так себе , где можно было БЫ по бодаться !

      2
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      Рейтинг: +146

      Эмом > Persona_non_Grata 27 августа, 14:41

      Поверь лучше быть в убойной группе чем в слабой и там обкакаться. Надо играть с лучшими

      2
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      Рейтинг: +13427

      Persona_non_Grata > Эмом 27 августа, 21:17

      Смотря какие цели перед собой ставить ...

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      Рейтинг: +738

      Artemka444 27 августа, 13:49

      Приплыли

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      Рейтинг: +20432

      vladimir-7 > Artemka444 27 августа, 14:08

      Не доплыли, начали тонуть, потому, что ласты склеились.

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