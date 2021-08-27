Жеребьeвка Лиги Европы: все группы

Хотя бы одной нашей команде повезло с группой. Локомотив правда сейчас набрал ход. А вот Спартаку со всеми его проблемами будет трудно.
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2021/22.
Группа A
«Лион»
«Рейнджерс»
«Спарта»
«Брондбю»
Группа B
«Монако»
ПСВ
«Реал Сосьедад»
«Штурм»
Группа C
«Наполи»
«Лестер»
«Легия»
Группа D
«Олимпиакос»
«Айнтрахт»
«Фенербахче»
«Антверпен»
Группа E
«Лацио»
«Марсель»
«Галатасарай»
Группа F
«Брага»
«Црвена Звезда»
«Лудогорец»
«Мидтьюлланд»
Группа G
«Байер»
«Селтик»
«Бетис»
«Ференцварош»
Группа H
«Динамо» Загреб
«Генк»
«Вест Хэм»
«Рапид»