«Реал» планирует представить Мбаппе 10 сентября. Ему предложили 5-й номер

Стали известны планы «Реала» касательно презентации нападающего Килиана Мбаппе.

По информации AS, клуб хочет представить своего новичка 10 сентября на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Французу предложили взять пятый игровой номер, который ранее принадлежал его кумиру Зинедину Зидану.