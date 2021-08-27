Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за какую сборную вы бы играли?
    Тест: за какую сборную вы бы играли?
    2 Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    Тест: как хорошо вы знаете игру FIFA?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    «Реал» планирует представить Мбаппе 10 сентября. Ему предложили 5-й номер

    Стали известны планы «Реала» касательно презентации нападающего Килиана Мбаппе.

    По информации AS, клуб хочет представить своего новичка 10 сентября на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

    Французу предложили взять пятый игровой номер, который ранее принадлежал его кумиру Зинедину Зидану.

    • «Реал» заплатит за Мбаппе 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
    • В составе «ПСЖ» форвард забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.
    • Мадридский клуб может объявить о сделке уже сегодня.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:47
    Комментарии6
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88858
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67375
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru