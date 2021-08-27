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  • «Реал» планирует представить Мбаппе 10 сентября. Ему предложили 5-й номер

«Реал» планирует представить Мбаппе 10 сентября. Ему предложили 5-й номер

27 августа 2021, 14:47
6

Стали известны планы «Реала» касательно презентации нападающего Килиана Мбаппе.

По информации AS, клуб хочет представить своего новичка 10 сентября на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Французу предложили взять пятый игровой номер, который ранее принадлежал его кумиру Зинедину Зидану.

  • «Реал» заплатит за Мбаппе 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
  • В составе «ПСЖ» форвард забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.
  • Мадридский клуб может объявить о сделке уже сегодня.

Источник: AS
Испания. Примера Франция. Лига 1 Реал ПСЖ Мбаппе Килиан
Комментарии (6)
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Мася_1989
1630065006
Для нападающего 5тый номер...
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jek718875
1630066220
5 номер западло, аннулировать контракт,совсем не уважают, я так думаю...
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сутулая собака и лисы
1630067154
5 номер Мбаппе, это очень тонкая ирония, о состоянии защиты Реала.
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Solist345345
1630068761
Если правда, то это бомба.
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Genchik92
1630130207
там же стройка на стадионе...
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