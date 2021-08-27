«Реал» планирует представить Мбаппе 10 сентября. Ему предложили 5-й номер

Стали известны планы «Реала» касательно презентации нападающего Килиана Мбаппе.
По информации AS, клуб хочет представить своего новичка 10 сентября на домашнем стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Французу предложили взять пятый игровой номер, который ранее принадлежал его кумиру Зинедину Зидану.
- «Реал» заплатит за Мбаппе 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
- В составе «ПСЖ» форвард забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.
- Мадридский клуб может объявить о сделке уже сегодня.
Источник: AS