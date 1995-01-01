Жеребьевка Лиги конференций: все группы

Можно сразу финал Рома-Тотенхем. Остальное скущно.
В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2021/22.
Группа A
ЛАСК
«Маккаби» (Тель-Авив)
«Алашкерт»
ХИК
Группа B
«Гент»
«Партизан»
«Флора»
«Анортосис»
Группа C
«Рома»
«Заря»
ЦСКА (София)
«Бодо/Глимт»
Группа D
«АЗ Алкмаар»
ЧФР
«Яблонец»
«Рандерс»
Группа E
«Славия»
«Фейеноорд»
«Унион»
«Маккаби» (Хайфа)
Группа F
«Копенгаген»
ПАОК
«Слован»
«Линкольн»
Группа G
«Тоттенхэм»
«Ренн»
«Витесс»
«Мура»
Группа H
«Базель»
«Карабах»
«Кайрат»
«Омония»