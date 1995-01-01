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    Жеребьевка Лиги конференций: все группы

    В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги конференций сезона-2021/22.

    Группа A

    ЛАСК

    «Маккаби» (Тель-Авив)

    «Алашкерт»

    ХИК

    Группа B

    «Гент»

    «Партизан»

    «Флора»

    «Анортосис»

    Группа C

    «Рома»

    «Заря»

    ЦСКА (София)

    «Бодо/Глимт»

    Группа D

    «АЗ Алкмаар»

    ЧФР

    «Яблонец»

    «Рандерс»

    Группа E

    «Славия»

    «Фейеноорд»

    «Унион»

    «Маккаби» (Хайфа)

    Группа F

    «Копенгаген»

    ПАОК

    «Слован»

    «Линкольн»

    Группа G

    «Тоттенхэм»

    «Ренн»

    «Витесс»

    «Мура»

    Группа H

    «Базель»

    «Карабах»

    «Кайрат»

    «Омония»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:06
    Комментарии4
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      Рейтинг: +546

      99-й 23 минуты назад

      Можно сразу финал Рома-Тотенхем. Остальное скущно.

      0
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      Рейтинг: +36

      Мася_1989 30 минут назад

      Очень жаль что наши сюда не пробились даже. А я думал очки тут набирать будут.

      0
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      Рейтинг: +697

      qawzsexdr 1 час назад

      Группу f, можно условно назвать "группа смерти"

      0
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      Рейтинг: +711

      JI e x a 1 час назад

      Бедный Линкольн, для них первый евросезон будет полон боли и унижения, но всё равно, красавцы, что смогли в группу выйти, наши инвалиды даже этого не смогли

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