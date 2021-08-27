Бериша: «Не видел, что вдали лежит игрок «Арсенала». А откидку мяча принял за брак»

Полузащитник Бернард Бериша прокомментировал эпизод с первым голом «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала» в матче 6-го тура РПЛ.

Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.

«Претензии в свой адрес по эпизоду, приведшему к первому голу в ворота «Арсенала», считаю необоснованными. Я находился на левой бровке и половине соперника и абсолютно не видел и не знал, что на нашей половине где-то вдали лежит игрок гостей.

Свистка не было, как я могу не продолжать играть? А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак», – сказал Бериша.

Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.

На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.

Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку