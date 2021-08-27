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  • Бериша: «Не видел, что вдали лежит игрок «Арсенала». А откидку мяча принял за брак»

Бериша: «Не видел, что вдали лежит игрок «Арсенала». А откидку мяча принял за брак»

27 августа 2021, 10:12
16

Полузащитник Бернард Бериша прокомментировал эпизод с первым голом «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала» в матче 6-го тура РПЛ.

Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.

«Претензии в свой адрес по эпизоду, приведшему к первому голу в ворота «Арсенала», считаю необоснованными. Я находился на левой бровке и половине соперника и абсолютно не видел и не знал, что на нашей половине где-то вдали лежит игрок гостей.

Свистка не было, как я могу не продолжать играть? А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак», – сказал Бериша.

  • Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
  • На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.

Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал Бериша Бернард
Комментарии (16)
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Вомбат
1630049049
Ахмат и лично Бериша тут не при делах. Такие голы забивать нельзя, но это вина не игроков Ахмата, а судьи. Тот обязан был остановить игру, увидев лежащего футболиста, но решил, что тот симулирует потому, что проморгал эпизод. Считаю, что таких арбитров надо дисквалифицировать минимум на год.
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semm
1630051370
ну не осуждайте Беришу, может быть он тупой как валенок, не удивительно это для хорошего технаря )))
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ДЖУZ
1630052100
Народ ненадо искать виновных не Беришу, не судью, не ещё кого то там, просто мы увидели подтверждение того как игроки относятся к своему делу профессиональному в нашем чемпионате, раз ты выбиваешь мяч, то выбей его, в не котить надо этот мяч, в других топовых чемпионатах поэтому и единицы наших и могут играть, остальным путь закрыт вот за такое отношение к своей работе, даже наши легионеры тут одни, там пашут за себя и за того товрища
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Боцман59rus
1630053055
- что сказать, одни инвалиды выпнуть в аут не могут нормально, другие играют этот мяч, понимая ч то происходит, но включают дурака и нелепо оправдываются. У меня больше вопросов по судейству в этом эпизоде и конечно к Талалаеву, который из шт анов выпрыгивал и матом крыл на весь стадион. Мерзкая личнность и 3,14здабол еще тот
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DOCTOR PENALTY
1630055259
Хитрожопее не придумаешь.
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FanatSerj
1630055599
"А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак" - ахх-хаа-хаа ну отмаза железная, разве он виноват, что в РПЛ пас от выноса в аут не отличишь )))
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kvm
1630064044
бил в аут и не попал)))
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Snek
1662315115
Ну так Бериша не первый раз уже игнорирует фейр плей и забивает гол. Ничего нового.
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