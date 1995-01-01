Бериша: «Не видел, что вдали лежит игрок «Арсенала». А откидку мяча принял за брак»

"А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак" - ахх-хаа-хаа ну отмаза железная, разве он виноват, что в РПЛ пас от выноса в аут не отличишь )))
Полузащитник Бернард Бериша прокомментировал эпизод с первым голом «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала» в матче 6-го тура РПЛ.
Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.
«Претензии в свой адрес по эпизоду, приведшему к первому голу в ворота «Арсенала», считаю необоснованными. Я находился на левой бровке и половине соперника и абсолютно не видел и не знал, что на нашей половине где-то вдали лежит игрок гостей.
Свистка не было, как я могу не продолжать играть? А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак», – сказал Бериша.
- Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
- На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.
Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку