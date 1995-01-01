Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Зенита»?

    Бериша: «Не видел, что вдали лежит игрок «Арсенала». А откидку мяча принял за брак»

    Полузащитник Бернард Бериша прокомментировал эпизод с первым голом «Ахмата» в ворота тульского «Арсенала» в матче 6-го тура РПЛ.

    Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.

    «Претензии в свой адрес по эпизоду, приведшему к первому голу в ворота «Арсенала», считаю необоснованными. Я находился на левой бровке и половине соперника и абсолютно не видел и не знал, что на нашей половине где-то вдали лежит игрок гостей.

    Свистка не было, как я могу не продолжать играть? А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак», – сказал Бериша.

    • Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
    • На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.

    Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:12
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7301

      FanatSerj 1 час назад

      "А откидку мяча игроком «Арсенала» принял за технический брак" - ахх-хаа-хаа ну отмаза железная, разве он виноват, что в РПЛ пас от выноса в аут не отличишь )))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21249

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Хитрожопее не придумаешь.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24772

      Боцман59rus 2 часа назад

      - что сказать, одни инвалиды выпнуть в аут не могут нормально, другие играют этот мяч, понимая ч то происходит, но включают дурака и нелепо оправдываются. У меня больше вопросов по судейству в этом эпизоде и конечно к Талалаеву, который из шт анов выпрыгивал и матом крыл на весь стадион. Мерзкая личнность и 3,14здабол еще тот

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +599

      GammiD > Боцман59rus 20 минут назад

      Этот Мерзкий вот только недавно ныл, что им гол забили когда их игрок лежал на газоне. дышло...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      ДЖУZ 2 часа назад

      Народ ненадо искать виновных не Беришу, не судью, не ещё кого то там, просто мы увидели подтверждение того как игроки относятся к своему делу профессиональному в нашем чемпионате, раз ты выбиваешь мяч, то выбей его, в не котить надо этот мяч, в других топовых чемпионатах поэтому и единицы наших и могут играть, остальным путь закрыт вот за такое отношение к своей работе, даже наши легионеры тут одни, там пашут за себя и за того товрища

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +279

      semm 2 часа назад

      ну не осуждайте Беришу, может быть он тупой как валенок, не удивительно это для хорошего технаря )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9419

      Вомбат 3 часа назад

      Ахмат и лично Бериша тут не при делах. Такие голы забивать нельзя, но это вина не игроков Ахмата, а судьи. Тот обязан был остановить игру, увидев лежащего футболиста, но решил, что тот симулирует потому, что проморгал эпизод. Считаю, что таких арбитров надо дисквалифицировать минимум на год.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      Mr Green > Вомбат 2 часа назад

      судья следит за мячом, а не за игроками, которые валяются, там более, что там ничего такого не было, ну дал снизу по шипам, попрыгал и побежал дальше.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +279

      semm > Mr Green 2 часа назад

      судья следит за мячом, а если игроки возле углового флажка решили покурить? судья их видеть не обязан? А шея то для чего тогда?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      Mr Green > semm 2 часа назад

      для этого есть резервный и боковые. главный судья, в первую очередь, следит за теми событиями, где мяч, остальные события второстепенны

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14123

      Garrincha58 > Mr Green 2 часа назад

      судья и боковые должны всех 22 игроков видеть в поле зрения иначе могут случиться всякие казусы на ЧЕ все видели что произошло с Эриксоном

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      Mr Green > Garrincha58 2 часа назад

      не всегда это получается, главный и боковой, на чьей половине мяч, в первую очередь следят за фолами и игроками в радиусе мяча, а не на другой половине поля. для этого есть резервный судья

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88858
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67375
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru