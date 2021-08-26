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    Бериша начал голевую атаку «Ахмата», проигнорировав фэйр-плей. Он перехватил выбитый «Арсеналом» в аут мяч

    В матче 6-го тура РПЛ между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» случился спорный эпизод.

    Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.

    Защитник «Арсенала» Урош Радакович хотел остановить игру, чтобы врачи оказали помощь полузащитнику Горану Чаушичу. Бериша догнал мяч у боковой, прошел по флангу и сделал навес на Мохамеда Конате, который поразил ворота соперника головой.

    • Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
    • На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.

    Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку

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    Источник: твиттер «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:48
    Комментарии18
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      Рейтинг: +5402

      Добрый Бобер 21 минуту назад

      Где Талалев с его рассказом кому посвятили эту победу и как парни "убивались"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: -42

      Землякруглая 31 минуту назад

      Питарок ещё тот. В каждом эта черта матче сказывается.

      2
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      ...
      Рейтинг: +6015

      vladik12 > Землякруглая 31 минуту назад

      Как и вся ваша питерская шобла.

      0
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      ...
      Рейтинг: -42

      Землякруглая > vladik12 28 минут назад

      Гыгы. Мы питерская шобла( на фоне ЛГБТшного флага) всех и вся подкупим с помощью хаспрома.

      0
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      Рейтинг: +3348

      Snek 52 минуты назад

      Косовар чего сказать. Подленькая нация, когда нужно сербов предали, если говорить глобально, а так в целом в по Джаке и Шакири - это подленькая черта в футболе у косоваров всегда просматривалась. Не у всех, конечно, но таких там просто целый воз.

      2
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      Рейтинг: +24768

      Боцман59rus 53 минуты назад

      #беришаВрот

      2
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      Рейтинг: +860

      ab15488 54 минуты назад

      Так и судья зассал гол отменить

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      Рейтинг: +868

      Mr Green > ab15488 42 минуты назад

      фэйр плей добровольно, мяч был в игре, судья не видел повода останавливать матч. защитнику надо научиться мяч выбивать нормально в аут

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      Рейтинг: +6015

      vladik12 > ab15488 31 минуту назад

      Не было формальных поводов отменить гол.

      1
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      Рейтинг: +1430

      mahan 57 минут назад

      Бериша всегда был таким, подлым игроком. Это не победа, такие моменты не красят футбол и РПЛ это ПОЗОР

      1
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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 57 минут назад

      похоже что Чаушичу не понадобилось помощь оказывать, а значит Бериша правильно сделал, падают, валяются, корчатся, то время тянут то темп сбивают, который и так ниже плинтуса
      и еще, фэйр-плей это когда останавливаешь игру для оказания помощи сопернику

      0
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      Рейтинг: +3348

      Snek > Yumаleks 50 минут назад

      Ну даже если симулировал, хотя смысл симулировать на 31-ой минуте?
      То как бы игру переводили на аут, чтобы врачи оказали, не стоит забывать про имидж клуба, вот будет играть против Ахмата тот же Спартак, получит кто-то повреждение и вместо аута побегут быстрее в атаку, когда Ахмат в меньшинстве, а всё потому что Ахмат не уважает фейр плей.

      0
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      Рейтинг: +1773

      almanev 1 час назад

      Гнида

      1
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      Рейтинг: +149

      bomilazdeshnii > almanev 47 минут назад

      Натуральная. Неужели нет россиян лучше или равных Берише.

      0
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      Рейтинг: +1612

      CSKA471 1 час назад

      Некрасиво

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      Рейтинг: +96

      яцык 1 час назад

      конкретный *******

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