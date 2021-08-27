Бериша начал голевую атаку «Ахмата», проигнорировав фэйр-плей. Он перехватил выбитый «Арсеналом» в аут мяч

В матче 6-го тура РПЛ между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» случился спорный эпизод.
Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.
Защитник «Арсенала» Урош Радакович хотел остановить игру, чтобы врачи оказали помощь полузащитнику Горану Чаушичу. Бериша догнал мяч у боковой, прошел по флангу и сделал навес на Мохамеда Конате, который поразил ворота соперника головой.
- Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
- На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.
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Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку
Источник: твиттер «Матч ТВ»