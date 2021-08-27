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  • Бериша начал голевую атаку «Ахмата», проигнорировав фэйр-плей. Он перехватил выбитый «Арсеналом» в аут мяч

Бериша начал голевую атаку «Ахмата», проигнорировав фэйр-плей. Он перехватил выбитый «Арсеналом» в аут мяч

27 августа 2021, 08:48
40

В матче 6-го тура РПЛ между «Ахматом» и тульским «Арсеналом» случился спорный эпизод.

Грозненский клуб открыл счет на 31-й минуте, проигнорировав принципы фэйр-плей. Хавбек «Ахмата» Бернард Бериша начал голевую атаку, перехватив выбитый «Арсеналом» в аут мяч.

Защитник «Арсенала» Урош Радакович хотел остановить игру, чтобы врачи оказали помощь полузащитнику Горану Чаушичу. Бериша догнал мяч у боковой, прошел по флангу и сделал навес на Мохамеда Конате, который поразил ворота соперника головой.

  • Встреча закончилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
  • На 95-й минуте победный мяч забил Игорь Коновалов.
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Игрок «Ахмата» забыл о принципах фэйр-плей. Подхватил выбитый соперником мяч – и начал голевую атаку

Источник: твиттер «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Арсенал Бериша Бернард Конате Мохамед
Комментарии (40)
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ruded
1630043690
человек-ган*он этот Бериша
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яцык
1630044465
конкретный *******
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CSKA471
1630044500
Некрасиво
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almanev
1630044532
Гнида
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mahan
1630045037
Бериша всегда был таким, подлым игроком. Это не победа, такие моменты не красят футбол и РПЛ это ПОЗОР
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Боцман59rus
1630045284
#беришаВрот
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Snek
1630045285
Косовар чего сказать. Подленькая нация, когда нужно сербов предали, если говорить глобально, а так в целом в по Джаке и Шакири - это подленькая черта в футболе у косоваров всегда просматривалась. Не у всех, конечно, но таких там просто целый воз.
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Добрый Бобер
1630047165
Где Талалев с его рассказом кому посвятили эту победу и как парни "убивались"?
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Из Твери Леха
1630051689
Выбивать надо сильнее.
Ответить
житель СПб
1630062641
Друзья, только не переходите на национальности, личности и т.п.! Здесь и сейчас это ни к чему! Ситуация не так однозначна. Бериша - хороший футболист, мог в ситуации не разобраться. Правильно здесь пишут: профессионал должен уметь мяч в аут выбивать! Что поделать, если футболисты падают как подкошенные через раз - есть основания или нет, не понять...
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