Витория: «Возможно, «Спартаку» не хватает духа. На Кубке Париматч Премьер мы забивали кучу голов»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в 6-м туре РПЛ.

— «Спартак» не забивал в официальных играх более одного гола. В чем дело?

— Такова реальность на данный момент. Вы помните, что на сборах и на Кубке [Париматч Премьер] мы забивали кучу голов. Но потом случилось что-то, что сломало эту ситуацию.

Может быть, какого-то духа не хватает. Мы постоянно работаем над завершающей фазой атаки. Ребята много бьют по воротам. Считаю, это можно исправить только работой.

— Есть ли договоренность, кто пополнит «Спартак» до конца трансферного окна?

— С самого начала работы в «Спартаке» мы предоставили клубу список позиций, которые нуждаются в усилении. Понимали, что такие вопросы не решаются за день или два. Но я ничего не обсуждал и не буду обсуждать публично, потому что это внутренние вопросы, касающиеся только меня и руководство клуба.

При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.

Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

Витория: «Не считаю поражение «Спартака» от «Сочи» заслуженным»