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    Витория: «Возможно, «Спартаку» не хватает духа. На Кубке Париматч Премьер мы забивали кучу голов»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в 6-м туре РПЛ.

    — «Спартак» не забивал в официальных играх более одного гола. В чем дело?

    — Такова реальность на данный момент. Вы помните, что на сборах и на Кубке [Париматч Премьер] мы забивали кучу голов. Но потом случилось что-то, что сломало эту ситуацию.

    Может быть, какого-то духа не хватает. Мы постоянно работаем над завершающей фазой атаки. Ребята много бьют по воротам. Считаю, это можно исправить только работой.

    — Есть ли договоренность, кто пополнит «Спартак» до конца трансферного окна?

    — С самого начала работы в «Спартаке» мы предоставили клубу список позиций, которые нуждаются в усилении. Понимали, что такие вопросы не решаются за день или два. Но я ничего не обсуждал и не буду обсуждать публично, потому что это внутренние вопросы, касающиеся только меня и руководство клуба.

    • При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.
    • Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

    Витория: «Не считаю поражение «Спартака» от «Сочи» заслуженным»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 07:58
    Комментарии15
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      Рейтинг: +860

      ab15488 13 минут назад

      Проблема в том, что для большинства игроков РПЛ футбол - это не любимая игра, а работа. Гляньте на пляжный футбол. Ребята занимаются им не за деньги, а потому что нравится. Им не нужен психолог-мотиватор, они просто вышли и обыграли испанию в четвертьфинале ЧМ. Поэтому русские умеют играть в футбол, профессионалы - не умеют

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      Рейтинг: +577

      ПалкоВводецъ 31 минуту назад

      Покорители товарняков. Но как только пошли официальные матчи, сразу свиньи жиденько обделываются.

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      Рейтинг: +8001

      САДЫЧОК 33 минуты назад

      Если не будет ротации состава-Тогда вали из Спартака товарищ Руй !!!

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      Рейтинг: +1430

      mahan 1 час назад

      Давай до свидание.

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      Рейтинг: +20383

      vladimir-7 1 час назад

      Руй, а ты попроси Федуна, игрокам ещё повысить зарплату
      и увидишь, что спортивного духа у них не будет совсем, кроме запаха соответствующего, ...

      2
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      Рейтинг: +341

      Завулон new new 1 час назад

      Кубки они разные бывают. Вон Гена Букин(кто помнит) хет-трик в финале "Кожаный мяч" сделал:)

      1
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      Рейтинг: +1303

      Psih86 > Завулон new new 6 минут назад

      В свои ворота :)))

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      Рейтинг: +4077

      rash1959 1 час назад

      Так этот "дух" тренер и должен вдувать в игроков, а от этого ГТ нихера не дует. Вот Каррера и Тедеско дули так, что чемпионами стали и до ЛЧ доигрались.
      Рую пора на выход.

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      Рейтинг: +20383

      vladimir-7 > rash1959 1 час назад

      Зарема уже обувает его и готовит к вылету.

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      Рейтинг: -42

      Землякруглая > rash1959 42 минуты назад

      Спартаку только такие вдуватели и нужны, как Карпин, Каррера и Тедеско и были результаты (чемпионство, куча серебра и бронза) А пиджаки и нах не нужны. Такие как Аленичев, Кононов да Руй.

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      Рейтинг: +14112

      Garrincha58 1 час назад

      зачем Витория сравнивает тренировочные матчи где и настроя соперников не было и замен по 10 штук это же просто товарняки или это для них так важно выиграть ещё один непонятный ни кому не нужный кубок

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      Рейтинг: +673

      vodomut 1 час назад

      Федуна коленом под зад,Зарёму на старое место работы,на панель!

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      Рейтинг: +20383

      vladimir-7 > vodomut 1 час назад

      Там все точки заняты молодыми девчушками и они
      её, бабушку, не пустят туда.

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      Рейтинг: +6710

      Fusballer 2 часа назад

      Дух зависит от руководства и общего настроя в команде. От тренера и лидеров на поле. То что сейчас происходит в команде - звездец полный. Нет ни лидера, ни тренера, ни руководства.

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