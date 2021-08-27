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  • Витория: «Возможно, «Спартаку» не хватает духа. На Кубке Париматч Премьер мы забивали кучу голов»

Витория: «Возможно, «Спартаку» не хватает духа. На Кубке Париматч Премьер мы забивали кучу голов»

27 августа 2021, 07:58
22

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал поражение от «Сочи» (1:2) в 6-м туре РПЛ.

— «Спартак» не забивал в официальных играх более одного гола. В чем дело?

— Такова реальность на данный момент. Вы помните, что на сборах и на Кубке [Париматч Премьер] мы забивали кучу голов. Но потом случилось что-то, что сломало эту ситуацию.

Может быть, какого-то духа не хватает. Мы постоянно работаем над завершающей фазой атаки. Ребята много бьют по воротам. Считаю, это можно исправить только работой.

— Есть ли договоренность, кто пополнит «Спартак» до конца трансферного окна?

— С самого начала работы в «Спартаке» мы предоставили клубу список позиций, которые нуждаются в усилении. Понимали, что такие вопросы не решаются за день или два. Но я ничего не обсуждал и не буду обсуждать публично, потому что это внутренние вопросы, касающиеся только меня и руководство клуба.

  • При Витории спартаковцы проиграли 5 из 8 официальных матчей.
  • Столичный клуб идет на 9-м месте в РПЛ.

Витория: «Не считаю поражение «Спартака» от «Сочи» заслуженным»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Витория Руй
Комментарии (22)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Fusballer
1630040897
Дух зависит от руководства и общего настроя в команде. От тренера и лидеров на поле. То что сейчас происходит в команде - звездец полный. Нет ни лидера, ни тренера, ни руководства.
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vodomut
1630042192
Федуна коленом под зад,Зарёму на старое место работы,на панель!
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Garrincha58
1630043393
зачем Витория сравнивает тренировочные матчи где и настроя соперников не было и замен по 10 штук это же просто товарняки или это для них так важно выиграть ещё один непонятный ни кому не нужный кубок
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vladimir-7
1630044035
Руй, а ты попроси Федуна, игрокам ещё повысить зарплату и увидишь, что спортивного духа у них не будет совсем, кроме запаха соответствующего, ...
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ab15488
1630047648
Проблема в том, что для большинства игроков РПЛ футбол - это не любимая игра, а работа. Гляньте на пляжный футбол. Ребята занимаются им не за деньги, а потому что нравится. Им не нужен психолог-мотиватор, они просто вышли и обыграли испанию в четвертьфинале ЧМ. Поэтому русские умеют играть в футбол, профессионалы - не умеют
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vladimir-7
1630048758
Руй, запомни, для спартака важно выиграть матчи у Зенита, ЦСКА, Динамо и Локомотива и все его проигрыши ему простят.
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Январь 59
1630050850
Когда тренер начинает рассказывать о том что что то сломалось, сразу вспоминаю К.И. Бескова. Который подобрал "Спартак-Ловчева" в первой лиге, усилил игроком дубля Родионовым, игроком с улицы Черенковым, и игроками запаса из Динамо Бубновым и Гавриловым, и создал команду легенду. Нет не по примеру Реала нулевых"Галактикос", и не по примеру сегодняшнего ПСЖ, а команду из наших советских игроков. И пока К.И. Бесков был у руля , команда всегда была в призерах Чемпионата СССР. Подобный пример и Динамо Тбилиси-Н.П. Ахалкаци, Динамо Киев-В. Лобановского, Днепр-В. Емеца
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заткнитемнерот
1630051452
Возможно Спартаку не хватает тренера?
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oyabun
1630056061
".. Ребята много бьют по воротам". Как раз вчера очень хотелось спросить - почему штрафные постоянно бьет Ларссон? Он даже в створ ворот попасть не может, запарывает важнейшие моменты.
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OldenVad
1630060431
Мне кажется, это провал (((
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