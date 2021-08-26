Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витория: «Не считаю поражение «Спартака» от «Сочи» заслуженным»

Витория: «Не считаю поражение «Спартака» от «Сочи» заслуженным»

26 августа 2021, 22:15
27

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Сочи».

  • Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
  • Команда проиграла 5 из 8 официальных встреч после назначения португальца.

«Очевидно, что мы проиграли, хотя сделали самое сложное – забили первыми, но потеряли концентрацию, позволили создать сопернику два момента. Не смогли разобраться в этих ситуациях, надо было сыграть строже.

Непростая игра, но не считаю проигрыш заслуженным. Контролировали ход игры, а соперник, кроме этих моментов, ничего не создал.

Первый гол – начали хорошую атаку, грамотно расставились, была хорошая подача, но игрок не подошeл на вторую линию атаки, чтобы выиграть этот мяч, защитники выбили его, и мяч попал на ногу игроку «Сочи», пошла контратака.

Во втором голе Жиго не успел вернуться, соперник воспользовался нашим численным меньшинством. Нельзя позволять сопернику изменять ход игры, нужна строгость, зрелая игра», – сказал Витория.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Сочи Витория Руй
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1630005845
чемодан - вокзал -...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1630006664
Поражение возможно и незаслуженное, но это большой шаг к отставке.(((
Ответить
ilichkadr
1630007205
Да уж............самое сложное это забить первыми. Это что было!!!!!???
Ответить
Ловкий Бубен
1630007270
Да уж.... если это незаслуженное , то тогда я не знаю, вам две красивейших банки отгрузили
Ответить
Вомбат
1630007545
Будем надеяться, что все, что у Спартака не залетело в чемпионате, залетит в ЛЕ. Сочи с победой! После игр с Партизаном я стал болеть за эту команду.
Ответить
Дедуктор
1630008470
Дело Иуды не пропало в Свинарнике. Окрепло и выросло. Тройка хрюканов Соболь-Ларссон-Жиган это уже целая бригада иуд. Прежний иуда по простоте душевной "ненавидел Спартак". И пострадал на этом. А эти иуды - проплаченные, на ставке. Повышенной. По Кутепу не совсем понятно. То ли - тоже в бригаде иуд состоит. То ли, обычный кретин. Обратили внимание, не рад был. Когда пролетарий Зоба гол забил. Если Руй не избавится от этих вредителей, то скушают его "без соли и перца". И, кстати, Бакаев впечатлил. Очень старался. Но выглядел каким то обреченным. Будто знал заранее: старайся-не старайся, а иуды сдадут матч. А поделать ничего не смог против.
Ответить
alefreddy
1630009257
такое впечатление команда плавит тренера
Ответить
portero
1630035552
Результат на табло! И это не первая игра с отрицательным результатом... Такими темпами к новому году придётся тренера опять искать.
Ответить
Andrebest65
1630048247
А по мне так игра полное дерьмо. Продолжаются старые игры в хочу не хочу
Ответить
Иван Петров 1986
1630055308
Что вы контролировали, у вас не было ни одного паса вперед, ни одного удара, ни одного умного действия.
Ответить
Главные новости
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
7
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Все новости
Все новости
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
18
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
146
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+