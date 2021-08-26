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    Витория: «Не считаю поражение «Спартака» от «Сочи» заслуженным»

    Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Сочи».

    • Москвичи дома уступили со счетом 1:2.
    • Команда проиграла 5 из 8 официальных встреч после назначения португальца.

    «Очевидно, что мы проиграли, хотя сделали самое сложное – забили первыми, но потеряли концентрацию, позволили создать сопернику два момента. Не смогли разобраться в этих ситуациях, надо было сыграть строже.

    Непростая игра, но не считаю проигрыш заслуженным. Контролировали ход игры, а соперник, кроме этих моментов, ничего не создал.

    Первый гол – начали хорошую атаку, грамотно расставились, была хорошая подача, но игрок не подошeл на вторую линию атаки, чтобы выиграть этот мяч, защитники выбили его, и мяч попал на ногу игроку «Сочи», пошла контратака.

    Во втором голе Жиго не успел вернуться, соперник воспользовался нашим численным меньшинством. Нельзя позволять сопернику изменять ход игры, нужна строгость, зрелая игра», – сказал Витория.

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    Источник: «Чемпионат»

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    26.08.2021 22:15
    Комментарии12
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      Рейтинг: +265

      alefreddy 48 минут назад

      такое впечатление команда плавит тренера

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      Рейтинг: +8846

      ivany4 1 час назад

      Ценное наблюдение насчет действий команды и защиты в частности.
      Когда исправлять будем такое положение, капитан очевидность?!?!

      0
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      Рейтинг: +3118

      Дедуктор 1 час назад

      Дело Иуды не пропало в Свинарнике. Окрепло и выросло. Тройка хрюканов Соболь-Ларссон-Жиган это уже целая бригада иуд. Прежний иуда по простоте душевной "ненавидел Спартак". И пострадал на этом. А эти иуды - проплаченные, на ставке. Повышенной.
      По Кутепу не совсем понятно. То ли - тоже в бригаде иуд состоит. То ли, обычный кретин. Обратили внимание, не рад был. Когда пролетарий Зоба гол забил.
      Если Руй не избавится от этих вредителей, то скушают его "без соли и перца".
      И, кстати, Бакаев впечатлил. Очень старался. Но выглядел каким то обреченным. Будто знал заранее: старайся-не старайся, а иуды сдадут матч. А поделать ничего не смог против.

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      Рейтинг: +1607

      CSKA471 > Дедуктор 45 минут назад

      Слушай Дедуктор, хорош американские сериалы смотреть, про теорию заговора, дальше хуже будет, точно

      0
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      Рейтинг: +9405

      Вомбат 1 час назад

      Будем надеяться, что все, что у Спартака не залетело в чемпионате, залетит в ЛЕ. Сочи с победой! После игр с Партизаном я стал болеть за эту команду.

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      Рейтинг: +1793

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Теперь Спартак будет гореть в ̶а̶д̶у̶ Европе.

      0
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      Рейтинг: +1463

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Да уж.... если это незаслуженное , то тогда я не знаю, вам две красивейших банки отгрузили

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      Рейтинг: +11698

      ilichkadr 1 час назад

      Да уж............самое сложное это забить первыми. Это что было!!!!!???

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      Рейтинг: +21246

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поражение возможно и незаслуженное, но это большой шаг к отставке.(((

      2
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      Рейтинг: +16563

      derrik2000 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Если доверенное лицо Федуна или ОН САМ не проведёт КАРДИНАЛЬНУЮ чистку состава (хрен с ним, с чемпионством в юбилейном...!!!), то КОМАНДА и дальше будет деградировать.
      Чтобы выходить на новый, хорошо забытый старый европейский уровень, нужно, чтобы и игроки были в команде с соответствующими устремлениями.
      КОСТЯК команды, по крайней мере.
      А сейчас в Спартаке ОДНО ФУФЛО! ((

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      Рейтинг: +1607

      CSKA471 > derrik2000 43 минуты назад

      А может он сам, или доверенное лицо, ставки ставит…по маленькой?

      0
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      Рейтинг: +1851

      kvm 1 час назад

      чемодан - вокзал -...

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