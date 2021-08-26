Витория: «Не считаю поражение «Спартака» от «Сочи» заслуженным»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория подвел итоги матча шестого тура РПЛ против «Сочи».

Москвичи дома уступили со счетом 1:2.

Команда проиграла 5 из 8 официальных встреч после назначения португальца.

«Очевидно, что мы проиграли, хотя сделали самое сложное – забили первыми, но потеряли концентрацию, позволили создать сопернику два момента. Не смогли разобраться в этих ситуациях, надо было сыграть строже.

Непростая игра, но не считаю проигрыш заслуженным. Контролировали ход игры, а соперник, кроме этих моментов, ничего не создал.

Первый гол – начали хорошую атаку, грамотно расставились, была хорошая подача, но игрок не подошeл на вторую линию атаки, чтобы выиграть этот мяч, защитники выбили его, и мяч попал на ногу игроку «Сочи», пошла контратака.

Во втором голе Жиго не успел вернуться, соперник воспользовался нашим численным меньшинством. Нельзя позволять сопернику изменять ход игры, нужна строгость, зрелая игра», – сказал Витория.