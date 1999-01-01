⚡ «Чемпионат»: «Спартак» обсуждал с Тедеско возвращение в команду

«Спартак» хочет вернуть Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

По информации «Чемпионата», представители клуба обсуждали с немецким специалистом возможное возвращение.

Сейчас москвичей возглавляет Руй Витория, при котором были проиграны пять из восьми стартовых матчей сезона.