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    ⚡ «Чемпионат»: «Спартак» обсуждал с Тедеско возвращение в команду

    «Спартак» хочет вернуть Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.

    По информации «Чемпионата», представители клуба обсуждали с немецким специалистом возможное возвращение.

    Сейчас москвичей возглавляет Руй Витория, при котором были проиграны пять из восьми стартовых матчей сезона.

    • Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
    • После ухода тренер остается без работы.
    • В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на 2-м месте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8850

      ivany4 26 минут назад

      Насчет вернуть Теда - верится с трудом.
      Но сменить главного тренера, пока не поздно, - мысль здравая.

      0
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      Рейтинг: +5575

      порт 45 минут назад

      А вёл переговоры наверное Глушаков.

      1
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      Рейтинг: +466

      Горкин Блеванов 50 минут назад

      Я ещё тогда написал что в руководстве Спартака неадекватные люди ( мягко говоря ) , а где этот недоносок который что то говорил про то что выше шеи у критиков , как оказалось выше шеи у критиков голова, а вот у него как выяснилось картонка

      0
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      Рейтинг: +88

      заткнитемнерот 1 час назад

      Знаете, в этом вся проблема нашей страны.
      Можно стать "эффективным менеджером" на нефти и на приватизации, но как только появляется конкурентная среда, все эти хулигархи оказываются неспособными управлять даже локальным футбольным клубом, не говоря об экспансии нашего бизнеса в Европу или Азию.
      Думается, что самые богатые бизнес-расеяне они вообще нули...

      1
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      Рейтинг: +6722

      Fusballer > заткнитемнерот 54 минуты назад

      Абрамович норм рулит.

      1
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      Рейтинг: +9767

      NewLife 1 час назад

      Желтые журналюги публикуют фейк, а голубые из клоповников вылезают и начинают обсуждать, придурки. Это только после боярышника можно предположить такую чушь, не понимая, во что клубу обошелся бы этот кульбит, и как это отразилось бы на результатах. Именно поэтому хейтеры из "чемпионата" и пишут пакости.

      6
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      Рейтинг: +1562

      Ziklop > NewLife 1 час назад

      вижу лекарство , конявого и двух клонов, ну и тебя порося визжашего.

      1
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      Рейтинг: +9767

      NewLife > Ziklop 1 час назад

      Закусывай.

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      Рейтинг: +6722

      Fusballer > NewLife 54 минуты назад

      Они не бухают, а нюхают.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12669

      paracetamol 1 час назад

      Без клоуна никуда, а как иначе народ смешить?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8886

      Cleaner 1 час назад

      Спартак, не торопитесь. Скоро Карпин освободится, его и возьмете. Будет вас тренировать БЫВШИЙ тренер сборной России! Круто же!..)))

      1
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      Рейтинг: +6722

      Fusballer > Cleaner 53 минуты назад

      Чемпион мира!

      1
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      Рейтинг: +604

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Ржу не могу от свиней. Ну возьмите ещё этого психа физрука. Пусть продолжает смешить болельщиков. Пердив не за горами. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +1139

      Олег1204 1 час назад

      Как все предсказуемо)

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