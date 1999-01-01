⚡ «Чемпионат»: «Спартак» обсуждал с Тедеско возвращение в команду

Насчет вернуть Теда - верится с трудом.
Но сменить главного тренера, пока не поздно, - мысль здравая.
«Спартак» хочет вернуть Доменико Тедеско на пост главного тренера команды.
По информации «Чемпионата», представители клуба обсуждали с немецким специалистом возможное возвращение.
Сейчас москвичей возглавляет Руй Витория, при котором были проиграны пять из восьми стартовых матчей сезона.
- Тедеско возглавлял «Спартак» с октября 2019-го по май 2021-го года.
- После ухода тренер остается без работы.
- В прошлом сезоне команда финишировала в РПЛ на 2-м месте.