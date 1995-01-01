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    Бека-Бека дебютировал за «Локомотив». Его купили за 6 миллионов

    В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». На 73-й минуте у гостей на замену вышел полузащитник Алексис Бека-Бека. Он заменил травмированного Дмитрия Живоглядова.

    Это дебют француза в «Локомотиве». Игрока купили на этой неделе у «Кана» за 6 миллионов евро (Transfermarkt).

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
    • Бека-Бека участвовал в Олимпиаде-2020, провел 3 матча.
    • Бека-Бека – воспитанник «Кана».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +88878

      zigbert 15 минут назад

      По его, правда короткому пребыванию на поле, видно что игрок хорошего класса.

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      Рейтинг: +68

      Yumаleks 24 минуты назад

      повезло, играли как ватные

      0
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      Рейтинг: +960

      balam 40 минут назад

      прилично так кажись

      0
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      Рейтинг: +6162

      Антибиотик 53 минуты назад

      Хорошо француз вышел на замену, что не скажешь о всей команде. Локомотив играл отвратительно.

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