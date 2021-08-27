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  • Бека-Бека дебютировал за «Локомотив». Его купили за 6 миллионов

Бека-Бека дебютировал за «Локомотив». Его купили за 6 миллионов

27 августа 2021, 20:36
8

В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». На 73-й минуте у гостей на замену вышел полузащитник Алексис Бека-Бека. Он заменил травмированного Дмитрия Живоглядова.

Это дебют француза в «Локомотиве». Игрока купили на этой неделе у «Кана» за 6 миллионов евро (Transfermarkt).

  • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
  • Бека-Бека участвовал в Олимпиаде-2020, провел 3 матча.
  • Бека-Бека – воспитанник «Кана».

Шиманьски забил «Локомотиву» из-за пределов штрафной

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Динамо Локомотив Бека-Бека Алексис
Комментарии (8)
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Антибиотик
1630087288
Хорошо француз вышел на замену, что не скажешь о всей команде. Локомотив играл отвратительно.
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balam
1630088112
прилично так кажись
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Yumаleks
1630089048
повезло, играли как ватные
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zigbert
1630089617
По его, правда короткому пребыванию на поле, видно что игрок хорошего класса.
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nikfwmishin
1630092894
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Мортус
1630092957
Вроде бы в общей сложности за 8 лямов такое чудо в "Локомотив". Россия, щеДрая душа!
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Guinnesss
1630139164
Мне он понравился, хорошее приобретение.
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maratagliulin
1630303297
Эффектен, но не эффективен. Также много понтов, как у Кварацхелии.
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