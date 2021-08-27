Бека-Бека дебютировал за «Локомотив». Его купили за 6 миллионов

В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». На 73-й минуте у гостей на замену вышел полузащитник Алексис Бека-Бека. Он заменил травмированного Дмитрия Живоглядова.

Это дебют француза в «Локомотиве». Игрока купили на этой неделе у «Кана» за 6 миллионов евро (Transfermarkt).

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

Бека-Бека участвовал в Олимпиаде-2020, провел 3 матча.

Бека-Бека – воспитанник «Кана».

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