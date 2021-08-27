Шиманьски забил «Локомотиву» из-за пределов штрафной

Надеюсь Г не будет номер один в сборной
В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». На 41-й минуте счет сравнял полузащитник хозяев Себастьян Шиманьски.
Поляк удачно пробил из-за пределов штрафной. Вратарь Гилерме остался стоять.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
- «Динамо» в случае ничьей поднимется на 2-е место.
- «Локомотив» станет 4-м, если заработает очко.
Шиманьски остался один перед штрафной и увидел свободный угол. Гилерме, извини pic.twitter.com/CTNlw4BkyG— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) August 27, 2021