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    Шиманьски забил «Локомотиву» из-за пределов штрафной

    В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». На 41-й минуте счет сравнял полузащитник хозяев Себастьян Шиманьски.

    Поляк удачно пробил из-за пределов штрафной. Вратарь Гилерме остался стоять.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.
    • «Динамо» в случае ничьей поднимется на 2-е место.
    • «Локомотив» станет 4-м, если заработает очко.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч Премьер»

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    Сегодня, 20:13
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1111

      Стаz 12 минут назад

      Надеюсь Г не будет номер один в сборной

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      Рейтинг: +805

      lysenkoff 1 час назад

      Обезьянка как всегда стоял и смотрел.

      0
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