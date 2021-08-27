Шиманьски забил «Локомотиву» из-за пределов штрафной

В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». На 41-й минуте счет сравнял полузащитник хозяев Себастьян Шиманьски.

Поляк удачно пробил из-за пределов штрафной. Вратарь Гилерме остался стоять.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию матча в Москве.

«Динамо» в случае ничьей поднимется на 2-е место.

«Локомотив» станет 4-м, если заработает очко.