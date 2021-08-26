Экс-игрок «Зенита» Витсель может оказаться в «Ювентусе»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заинтересовал «Ювентус».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист может стать заменой для Уэстона МакКенни, на которого претендует «Тоттенхэм».
Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хотел видеть бельгийца в своей команде еще во время первого этапа работы в Турине.
- Рыночная стоимость Витселя – 9 миллионов евро.
- В новом сезоне хавбек провел 3 матча за «Боруссию».
- Его контракт с клубом истекает следующим летом.
- С 2012 по 2016 год Аксель выступал за «Зенит».
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио