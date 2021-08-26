Экс-игрок «Зенита» Витсель может оказаться в «Ювентусе»

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заинтересовал «Ювентус».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист может стать заменой для Уэстона МакКенни, на которого претендует «Тоттенхэм».

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хотел видеть бельгийца в своей команде еще во время первого этапа работы в Турине.