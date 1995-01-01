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    Экс-игрок «Зенита» Витсель может оказаться в «Ювентусе»

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Аксель Витсель заинтересовал «Ювентус».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, 32-летний футболист может стать заменой для Уэстона МакКенни, на которого претендует «Тоттенхэм».

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хотел видеть бельгийца в своей команде еще во время первого этапа работы в Турине.

    • Рыночная стоимость Витселя – 9 миллионов евро.
    • В новом сезоне хавбек провел 3 матча за «Боруссию».
    • Его контракт с клубом истекает следующим летом.
    • С 2012 по 2016 год Аксель выступал за «Зенит».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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