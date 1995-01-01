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    ЭСК признала верными все решения Карасева в матче «Локомотив» – «Зенит»

    ЭСК РФС рассмотрела обращения «Локомотива» и «Зенита» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасeва на матче 4-го тура РПЛ.

    «Решения комиссии:

    1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 8-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Пабло неумышленно наступает на ногу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна вне игрового действия. Защитник первым оказался на мяче и четко сыграл в него правой ногой.

    Последовавший за этим случайный контакт с пяткой нападающего происходит на следующем шаге, вне борьбы за мяч, в рамках нормального движения ноги игрока и не является интенсивным, поэтому рассматривается комиссией как ненаказуемый.

    ЭСК придерживается принципа наказания футболистов, совершающих безрассудное действие по отношению к сопернику в единоборстве за мяч (даже если запрещенный контакт происходит после игры в мяч), и не рекомендует арбитрам принимать чересчур формальные дисциплинарные решения по причине случайных столкновений.

    2. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил игры в атакующей фазе игры, завершившейся назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита», на 86-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Локомотива» акцентированно играет в мяч ногой, после чего происходит небольшой физический контакт, не имеющий возможных последствий для соперника.

    3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 87-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает второе движение правой ногой в попытке сыграть в мяч, в результате которого сбивает игрока «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

    «Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасeва в эпизоде с невынесением второй желтой карточки игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.

    Решение комиссии: судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.

    Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Далер Кузяев совершает выпад ногой в сторону, имея реальную возможность сыграть в мяч. Данное движение ногой характеризуется низкой интенсивностью, шипы не используются, поэтому нарушение не требует вынесения дисциплинарных санкций», – говорится в заявлении РФС.

    • Команды сыграли вничью – 1:1.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +10

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      Рейтинг: +550

      ПалкоВводецъ 31 минуту назад

      Знатно Карась за проводниц подсуживал. Дело Сухины живет. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +14065

      Garrincha58 33 минуты назад

      понятное дело сейчас Карасёва будут беречь и отмазывать так как единственный пока судья которому доверяют в УЕФА

      1
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      Рейтинг: +10

      deswer56 37 минут назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил

      0
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      Рейтинг: +2334

      Mister_Tomsk 50 минут назад

      этого и стоило ожидать)))))

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      Рейтинг: +16548

      derrik2000 1 час назад

      После его ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО судейства в матче ВЫСОЧАЙШЕГО ранга, сделали отдельный список неприкосновенных (брахманов, по индийской терминологии) куда и внесли Карасёва под номером 1 ))

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      Рейтинг: +1553

      Ziklop 2 часа назад

      нельзя обосрать последнего кто представляет страну в УЕФА.
      перед назначением пенальти нарушение было на Венделе, комиссия это тоже не смотрела , так как этого Карасёв не видел умышленно.
      если читать правила, ВАР обязан смотреть предшествующий назначению пенальти эпизод.

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      Рейтинг: +4975

      Давид59 > Ziklop 1 час назад

      Там Венделя откровенно по хамски отпихнули. Карасёв "дал побороться"

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      Рейтинг: +4975

      Давид59 2 часа назад

      А как насчёт подножки Азмуну прямо перед штрафной Локо? Там Макгеев должен был вторую жёлтую получать.

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