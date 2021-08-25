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  • ЭСК признала верными все решения Карасева в матче «Локомотив» – «Зенит»

ЭСК признала верными все решения Карасева в матче «Локомотив» – «Зенит»

25 августа 2021, 15:30
20

ЭСК РФС рассмотрела обращения «Локомотива» и «Зенита» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасeва на матче 4-го тура РПЛ.

«Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Пабло неумышленно наступает на ногу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна вне игрового действия. Защитник первым оказался на мяче и четко сыграл в него правой ногой.

Последовавший за этим случайный контакт с пяткой нападающего происходит на следующем шаге, вне борьбы за мяч, в рамках нормального движения ноги игрока и не является интенсивным, поэтому рассматривается комиссией как ненаказуемый.

ЭСК придерживается принципа наказания футболистов, совершающих безрассудное действие по отношению к сопернику в единоборстве за мяч (даже если запрещенный контакт происходит после игры в мяч), и не рекомендует арбитрам принимать чересчур формальные дисциплинарные решения по причине случайных столкновений.

2. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил игры в атакующей фазе игры, завершившейся назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита», на 86-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Локомотива» акцентированно играет в мяч ногой, после чего происходит небольшой физический контакт, не имеющий возможных последствий для соперника.

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает второе движение правой ногой в попытке сыграть в мяч, в результате которого сбивает игрока «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасeва в эпизоде с невынесением второй желтой карточки игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Далер Кузяев совершает выпад ногой в сторону, имея реальную возможность сыграть в мяч. Данное движение ногой характеризуется низкой интенсивностью, шипы не используются, поэтому нарушение не требует вынесения дисциплинарных санкций», – говорится в заявлении РФС.

  • Команды сыграли вничью – 1:1.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Карасев Сергей
Комментарии (20)
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Давид59
1629896171
А как насчёт подножки Азмуну прямо перед штрафной Локо? Там Макгеев должен был вторую жёлтую получать.
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Ziklop
1629896549
нельзя обосрать последнего кто представляет страну в УЕФА. перед назначением пенальти нарушение было на Венделе, комиссия это тоже не смотрела , так как этого Карасёв не видел умышленно. если читать правила, ВАР обязан смотреть предшествующий назначению пенальти эпизод.
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derrik2000
1629899827
После его ОЧЕНЬ ХОРОШЕГО судейства в матче ВЫСОЧАЙШЕГО ранга, сделали отдельный список неприкосновенных (брахманов, по индийской терминологии) куда и внесли Карасёва под номером 1 ))
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deswer56
1629901511
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил
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Garrincha58
1629901757
понятное дело сейчас Карасёва будут беречь и отмазывать так как единственный пока судья которому доверяют в УЕФА
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a.veselov
1629903756
Гоpячиe сyчkи непoдалeку и Xoтят жapkoго TpaXа, без деHег и отнoшeний, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, PегисTpация бecплаTнaя ----- https://urlnet.xyz/n8
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КаДеС
1629911573
Я что-то никак понять не могу. Читаю, читаю комментарии. Есть кто может просвятить. А то я уже понимаю. Газпром всё купил или нет?
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Plyash
1629912105
Ну кто бы сомневался - судейство просто "безупречное",ни в сказке сказать,ни пером описать.Судья совсем закарасился...
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Ловкий Бубен
1629934183
что там может быть неверным
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Spirit_78
1629963432
Прикрыли задницу карасю, ожидаемо.
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