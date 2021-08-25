ЭСК признала верными все решения Карасева в матче «Локомотив» – «Зенит»

ЭСК РФС рассмотрела обращения «Локомотива» и «Зенита» с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасeва на матче 4-го тура РПЛ.

«Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота «Локомотива» на 8-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Локомотива» Пабло неумышленно наступает на ногу нападающего «Зенита» Сердара Азмуна вне игрового действия. Защитник первым оказался на мяче и четко сыграл в него правой ногой.

Последовавший за этим случайный контакт с пяткой нападающего происходит на следующем шаге, вне борьбы за мяч, в рамках нормального движения ноги игрока и не является интенсивным, поэтому рассматривается комиссией как ненаказуемый.

ЭСК придерживается принципа наказания футболистов, совершающих безрассудное действие по отношению к сопернику в единоборстве за мяч (даже если запрещенный контакт происходит после игры в мяч), и не рекомендует арбитрам принимать чересчур формальные дисциплинарные решения по причине случайных столкновений.

2. Судья правильно не зафиксировал нарушение правил игры в атакующей фазе игры, завершившейся назначением 11-метрового удара в ворота «Зенита», на 86-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Локомотива» акцентированно играет в мяч ногой, после чего происходит небольшой физический контакт, не имеющий возможных последствий для соперника.

3. Судья правильно назначил 11-метровый удар в ворота «Зенита» на 87-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что футболист «Зенита» совершает второе движение правой ногой в попытке сыграть в мяч, в результате которого сбивает игрока «Локомотива» Рифата Жемалетдинова.

«Локомотив» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Сергея Карасeва в эпизоде с невынесением второй желтой карточки игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.

Решение комиссии: судья правильно не вынес вторую желтую карточку игроку «Зенита» Далеру Кузяеву на 40-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок «Зенита» Далер Кузяев совершает выпад ногой в сторону, имея реальную возможность сыграть в мяч. Данное движение ногой характеризуется низкой интенсивностью, шипы не используются, поэтому нарушение не требует вынесения дисциплинарных санкций», – говорится в заявлении РФС.