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  • Sport.es: «Барселона» в ярости из-за отказа Умтити покинуть клуб. С ним могут расторгнуть контракт

Sport.es: «Барселона» в ярости из-за отказа Умтити покинуть клуб. С ним могут расторгнуть контракт

25 августа 2021, 13:11
6

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не хочет уходить из каталонского клуба.

По информации Sport.es, 27-летний француз отказывается рассматривать предложения, которые могли бы дать ему возможность вернуться на прежний уровень. Руководство «Барселоны» в ярости от такого поведения игрока.

В ближайшие дни каталонский клуб снова предложит игроку ознакомиться с поступившими предложениями. Если Умтити вновь откажется, «Барселона» может расторгнуть с ним контракт.

Сообщалось, что «Барселона» хочет выручить за Умтити от 5 до 10 миллионов евро.

  • Умтити перешел в «Барсу» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
  • В минувшем сезоне Примеры Умтити провел 13 матчей.
  • Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона Умтити Самуэль
Комментарии (6)
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Бухбух
1629886595
А зачем ему уходить, если еще 2 года можно не напрягаться.
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ItalianFootball
1629887425
Расторгнут и выплатят ЗП за 2 года. Ярость, не ярость, а есть контракт.
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portero
1629887721
Наподписывал Жозеп себе откатов, но ведь чисто отработал, доказухи нет...
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Maxi_7
1629891942
Всегда веселят цитаты вроде "Барселона в ярости" - пытаюсь представить себе злящуюся эмблему Барсы в этот момент...)
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a.veselov
1629903790
Гоpячиe сучки неподалеку от тебя xoтят жapкoго сeкcа, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://tnijurl.com/ef811f03be66/
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koli4ka
1629971366
после покупки у Жирарки Пике год назад шикарного дома в элитном пригороде Барселоны, Самуэльку и бульдозером из Барсы не вытолкать...
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