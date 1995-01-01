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    Sport.es: «Барселона» в ярости из-за отказа Умтити покинуть клуб. С ним могут расторгнуть контракт

    Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не хочет уходить из каталонского клуба.

    По информации Sport.es, 27-летний француз отказывается рассматривать предложения, которые могли бы дать ему возможность вернуться на прежний уровень. Руководство «Барселоны» в ярости от такого поведения игрока.

    В ближайшие дни каталонский клуб снова предложит игроку ознакомиться с поступившими предложениями. Если Умтити вновь откажется, «Барселона» может расторгнуть с ним контракт.

    Сообщалось, что «Барселона» хочет выручить за Умтити от 5 до 10 миллионов евро.

    • Умтити перешел в «Барсу» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Примеры Умтити провел 13 матчей.
    • Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.

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    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии4
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      Рейтинг: +8768

      Cleaner 17 минут назад

      Платите и отпускайте. Что то Барса истерит последнее время...(

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50864

      portero 1 час назад

      Наподписывал Жозеп себе откатов, но ведь чисто отработал, доказухи нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1865

      ItalianFootball 1 час назад

      Расторгнут и выплатят ЗП за 2 года. Ярость, не ярость, а есть контракт.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2647

      Бухбух 1 час назад

      А зачем ему уходить, если еще 2 года можно не напрягаться.

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