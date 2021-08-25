Sport.es: «Барселона» в ярости из-за отказа Умтити покинуть клуб. С ним могут расторгнуть контракт

Защитник «Барселоны» Самуэль Умтити не хочет уходить из каталонского клуба.
По информации Sport.es, 27-летний француз отказывается рассматривать предложения, которые могли бы дать ему возможность вернуться на прежний уровень. Руководство «Барселоны» в ярости от такого поведения игрока.
В ближайшие дни каталонский клуб снова предложит игроку ознакомиться с поступившими предложениями. Если Умтити вновь откажется, «Барселона» может расторгнуть с ним контракт.
Сообщалось, что «Барселона» хочет выручить за Умтити от 5 до 10 миллионов евро.
- Умтити перешел в «Барсу» из «Лиона» в 2016 году за 25 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Примеры Умтити провел 13 матчей.
- Его контракт с «Барселоной» рассчитан до лета 2023 года.
Источник: Sport.es