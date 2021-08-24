«Ростов»: «Лимит «10+15» позволит соблюсти баланс и будет стимулировать клубы вкладываться в детско-юношеский футбол»

«Ростов» пояснил свою позицию насчет лимита на легионеров в РПЛ. Клуб поддерживает формат «10+15».

«Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита – успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России. Однако при старом лимите на легионеров («6+5») результаты наших команд в Европе были на приличном уровне, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию.

Ранее в наш чемпионат приезжали состоявшиеся мастера, ведущие игроки своих национальных сборных: Халк, Аксель Витсель, Эсекьель Гарай. Это легионеры совершенно другого класса, которые и до игры в России, и после, успешно выступали в топ-5 европейских лиг. Вместе с классными легионерами росли и наши игроки, повышая вместе с ними на тренировках свой класс, тем самым развиваясь и хорошо выступая за сборную России.

Сейчас, по разным причинам, зарубежные игроки более не рассматривают Россию в качестве конкурентной лиги для их собственного роста, выбирая другие страны. По спортивной привлекательности наш чемпионат проигрывает высшим лигам Польши, Бельгии, Греции, а по экономической – уступает Китаю и Саудовской Аравии. Талантливые игроки, получая предложения от клубов РПЛ, просят заработную плату в два-три раза больше той, которую могли бы дать клубы из других стран.

Принимая во внимание особенности нашего чемпионата, многие игроки идут на меньшие деньги, но в более интересный для футболиста чемпионат, откуда есть прямой путь в ведущие европейские лиги. Необходимо делать наш чемпионат привлекательным со спортивной точки зрения, чтобы молодые талантливые игроки рассматривали Премьер-лигу не только в качестве возможности хорошо заработать, но и площадки для собственного роста.

Сбалансированный вариант лимита на легионеров – «10+15», к которому мы должны прийти с сезона-2023/24. Он позволит соблюсти определeнный баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жeстким», – написал «Ростов».