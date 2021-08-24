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  • «Ростов»: «Лимит «10+15» позволит соблюсти баланс и будет стимулировать клубы вкладываться в детско-юношеский футбол»

«Ростов»: «Лимит «10+15» позволит соблюсти баланс и будет стимулировать клубы вкладываться в детско-юношеский футбол»

24 августа 2021, 17:33
6

«Ростов» пояснил свою позицию насчет лимита на легионеров в РПЛ. Клуб поддерживает формат «10+15».

«Мы против полной отмены лимита. Цель отмены лимита – успешное выступление клубов в еврокубках, а также хорошая игра сборной России. Однако при старом лимите на легионеров («6+5») результаты наших команд в Европе были на приличном уровне, чего не скажешь про нынешнюю ситуацию.

Ранее в наш чемпионат приезжали состоявшиеся мастера, ведущие игроки своих национальных сборных: Халк, Аксель Витсель, Эсекьель Гарай. Это легионеры совершенно другого класса, которые и до игры в России, и после, успешно выступали в топ-5 европейских лиг. Вместе с классными легионерами росли и наши игроки, повышая вместе с ними на тренировках свой класс, тем самым развиваясь и хорошо выступая за сборную России.

Сейчас, по разным причинам, зарубежные игроки более не рассматривают Россию в качестве конкурентной лиги для их собственного роста, выбирая другие страны. По спортивной привлекательности наш чемпионат проигрывает высшим лигам Польши, Бельгии, Греции, а по экономической – уступает Китаю и Саудовской Аравии. Талантливые игроки, получая предложения от клубов РПЛ, просят заработную плату в два-три раза больше той, которую могли бы дать клубы из других стран.

Принимая во внимание особенности нашего чемпионата, многие игроки идут на меньшие деньги, но в более интересный для футболиста чемпионат, откуда есть прямой путь в ведущие европейские лиги. Необходимо делать наш чемпионат привлекательным со спортивной точки зрения, чтобы молодые талантливые игроки рассматривали Премьер-лигу не только в качестве возможности хорошо заработать, но и площадки для собственного роста.

Сбалансированный вариант лимита на легионеров – «10+15», к которому мы должны прийти с сезона-2023/24. Он позволит соблюсти определeнный баланс, продолжит стимулировать клубы вкладывать в развитие детско-юношеского футбола и в то же время сделает лимит менее жeстким», – написал «Ростов».

  • Большинство клубов РПЛ выступили за лимит «10+15». За полную отмену – только «Рубин».
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов
Комментарии (6)
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Олег1204
1629818130
Ну так вкладывайтесь, где воспитаники фк Ростов?
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lek!
1629819908
Не пойму разница в 2 легионера неужели , это сыграет такую роль .
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Artemka444
1629828059
Бред Везде отменили все лимиты А у нас ничего не хотят
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bomilazdeshnii
1629829226
Слушайте специлистов, а не чиновников.
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Play
1629833679
А что толку вкладывать, если деньги там пропадают. Ростову ли об этом не знать, их молодёжка регулярно пылит на своём уровне, а кто из них потом пробивается в основу? За последние лет двадцать, один Байрамян, да и тот армянин, и уже плотно осел на лавке.
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ab15488
1629864756
О каком приличном уровне сборной идет речь? Это когда благодаря хорватам чудом попали на евро? А кроме этого и вспомнить нечего. Вся история российского футбола начиная с СНГ это история бахвальства и обсеров. И Халка с Гараем мы уже не привезем из за фэир плэй, поскольку наши клубы нихрена не зарабатывают ни игрой, ни продажей футболистов. Все, даже раздутые, бюджеты уходят на зарплаты паспортистов и агентские выплаты. Дошло до того, что в сборную уже приглашать некого, даже при лимите. Во все времена у нас могла быть проблема с защитниками, с нападающими, но вратарей всегда было в избытке, сейчас же даже тут натурализованный бразилец! Да это уже не дно, а его изнанка. И эти люди считают себя профи в футболе, уж лучше никакой сборной чем такая
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