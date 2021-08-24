Семак: «Нет особой разницы, с кем играть в Лиге чемпионов. Все клубы сильные, что мы уже ощущали на себе»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. Ему неважно, какие соперники попадутся.
«В любом случае мы понимаем уровень клубов, с которыми нам предстоит играть. Разницы особой нет – все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе. Вне зависимости от жеребьeвки будем готовиться к очень сложным, тяжeлым матчам», – сказал Семак.
- В последних 2 сезонах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
- При жеребьевке групп «Зенит» будет в 3-й корзине.
- «Зенит» сейчас идет в РПЛ 2-м.
Источник: официальный сайт «Зенита»