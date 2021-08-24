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  • Семак: «Нет особой разницы, с кем играть в Лиге чемпионов. Все клубы сильные, что мы уже ощущали на себе»

Семак: «Нет особой разницы, с кем играть в Лиге чемпионов. Все клубы сильные, что мы уже ощущали на себе»

24 августа 2021, 15:30
31

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. Ему неважно, какие соперники попадутся.

«В любом случае мы понимаем уровень клубов, с которыми нам предстоит играть. Разницы особой нет – все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе. Вне зависимости от жеребьeвки будем готовиться к очень сложным, тяжeлым матчам», – сказал Семак.

  • В последних 2 сезонах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
  • При жеребьевке групп «Зенит» будет в 3-й корзине.
  • «Зенит» сейчас идет в РПЛ 2-м.

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Семак Сергей
Комментарии (31)
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vmonomah17
1629808770
Действительно, в группе лч разницы нет, кому проигрывать. Деньги то по любому заплатят за выход в группу, а с 4го места вылетаешь из еврокубков и спокойно сосредотачиваешься на рпл. А то нашим горе-футболистам тяжело по 2 матча в неделю играть, не успевают протрезветь после гулянок)))
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Taps
1629809387
Клубы не просто сильные, а сильнее "Зенита" на голову.
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mihail200606
1629809426
Сильные... Сильнее вас, опять 4 место ваше..
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Ганнибал Лектор
1629813525
Тут очень много будет зависеть от везения. Из первой корзины было бы круто получить кого-то из пары Спортинг/Лилль, из второй по сути без разницы, можно Барселону, а из четвертой проходной вариант будет Мальмё, Шериф, Янг Бойз или Бешикташ. И совсем не повезет, но будет интересно, если получится группа: Челси, ПСЖ, Зенит, Милан.
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Garrincha58
1629813746
тебе то и с Уфой трудно играть, а что уж говорить о ЛЧ, какая разница кому влетать по 4-5 ноль
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Zenit_Zenit
1629817441
А кто то сомневался, что Зенит слабее многих европейских клубов? Слабее... многих... но не всех. Есть только одно маленькое Но. Зенит старается. Из года в год. Постоянно. Да, не получается. Да, много непростительных ошибок и по составу и по тактике... Но Зенит лучший клуб страны. Лучше его нет и не предвидится в бижайшем обозримом будущем. И Зенит будет играть в ЛЧ. Каждый год. И рано или поздно станет своего добьется. Зенит - Чемпион!
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Hektor 84
1629819193
Сережа в этом сезоне вы еще больше ощутите!!! Халява была пока зенит при жеребьевке был в первой корзине, а в этой ЛЧ будет в третьей. Два топ клуба и один середняк обеспечены. В этом сезоне в ЛЧ вас будут валить по полной)))
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jek718875
1629822342
...сказал СЕМАК и отдал пустой стакан ТИМОЩУКУ
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владимир миронов
1629829647
Кончилась халява, вольют вам по полной.
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Shinra
1629839536
К четвёртому евросезону тренер начал о чём-то догадываться...
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