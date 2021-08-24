Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    2 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    3 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?

    Семак: «Нет особой разницы, с кем играть в Лиге чемпионов. Все клубы сильные, что мы уже ощущали на себе»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов. Ему неважно, какие соперники попадутся.

    «В любом случае мы понимаем уровень клубов, с которыми нам предстоит играть. Разницы особой нет – все клубы сильные, и это мы уже не раз ощутили на себе. Вне зависимости от жеребьeвки будем готовиться к очень сложным, тяжeлым матчам», – сказал Семак.

    • В последних 2 сезонах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
    • При жеребьевке групп «Зенит» будет в 3-й корзине.
    • «Зенит» сейчас идет в РПЛ 2-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:30
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: -208

      Аден 27 минут назад

      Конечно нет разницы, любой могет от ъ е бать позорный бЗденитец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7172

      mihail200606 39 минут назад

      Сильные... Сильнее вас, опять 4 место ваше..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      Taps 40 минут назад

      Клубы не просто сильные, а сильнее "Зенита" на голову.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1170

      vmonomah17 50 минут назад

      Действительно, в группе лч разницы нет, кому проигрывать. Деньги то по любому заплатят за выход в группу, а с 4го места вылетаешь из еврокубков и спокойно сосредотачиваешься на рпл. А то нашим горе-футболистам тяжело по 2 матча в неделю играть, не успевают протрезветь после гулянок)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2823

      Питерский князь 57 минут назад

      Корзина 2 страшней корзины 1.
      =))

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88764
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67345
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru