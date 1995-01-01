«Сочи» и «Динамо» поддержали «Рубин» и «Краснодар», выступив за отмену лимита

Уже 4 команды, к 31 числу уже и больше половины наберется...
Стала известна позиция «Сочи» и «Динамо» в вопросе отмены лимита на легионеров в РПЛ.
По информации «Чемпионата», оба клуба поддержали «Рубин» и «Краснодар», высказавшись за отмену лимита на совещании клубов РПЛ.
- Большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15» и проведению РПЛ по гладкой системе.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа