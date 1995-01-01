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    «Сочи» и «Динамо» поддержали «Рубин» и «Краснодар», выступив за отмену лимита

    Стала известна позиция «Сочи» и «Динамо» в вопросе отмены лимита на легионеров в РПЛ.

    По информации «Чемпионата», оба клуба поддержали «Рубин» и «Краснодар», высказавшись за отмену лимита на совещании клубов РПЛ.

    • Большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15» и проведению РПЛ по гладкой системе.
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:34
    Комментарии6
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      Рейтинг: +50845

      portero 23 секунды назад

      Уже 4 команды, к 31 числу уже и больше половины наберется...

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      Рейтинг: +2584

      Иван Петров 1986 35 минут назад

      Давно его отменять нужно.

      0
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      Рейтинг: +17

      Алекс Т 44 минуты назад

      А что не 15/10

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      Рейтинг: +261

      semm 46 минут назад

      Под предлогом борьбы с футболистами - миллионерами ну примут они закон "о лимите" - а по серьёзному Краснодару и Рубину выходит в тягость растить своих мастеров! Чего проще набрать выносливых **** и пусть бегают ))) Вам за державу не обидно?

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      Рейтинг: +2584

      Иван Петров 1986 > semm 34 минуты назад

      Нам за державу сейчас обидно.

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      Рейтинг: +1933

      волчарик 51 минуту назад

      Любопытно новости подаются.К вечеру окажется что большинство за отмену лимита.

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