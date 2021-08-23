«Сочи» и «Динамо» поддержали «Рубин» и «Краснодар», выступив за отмену лимита

Стала известна позиция «Сочи» и «Динамо» в вопросе отмены лимита на легионеров в РПЛ.

По информации «Чемпионата», оба клуба поддержали «Рубин» и «Краснодар», высказавшись за отмену лимита на совещании клубов РПЛ.

Большинство клубов лиги склоняется к плавному переходу на лимит «10+15» и проведению РПЛ по гладкой системе.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Клубы РПЛ примут решение по лимиту и реформе чемпионата 31 августа