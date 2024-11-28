Представитель Джикии прояснил будущее защитника в «Химках»

Владимир Кузьмичев, представитель центрального защитника «Химок» Георгия Джикии, ответил на вопросы по поводу его будущего.
– Рано давать объективные оценки по переходу Джикии в «Химки». Был пропущен подготовительный период, в тренировочном процессе он восстанавливал свои кондиции. Надо дождаться цикла до паузы и уже можно подвести какие-то итоги.
У него контракт «1+1». Зимой по его контракту ничего не будет. Все вопросы по его будущему в «Химках» будут решаться ближе к окончанию сезона.
– Хочет ли он остаться?
– Мы хотим совершенно другого. В моем понимании, Георгий должен играть в клубе другого уровня.
Это зависит от того, будут ли предложения. Надеюсь, что появится интерес от больших клубов.
- 31-летний Джикия присоединился к «Химкам» в середине сентября.
- С тех пор он поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле 400 минут.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов
Источник: «РБ Спорт»