Представитель Джикии прояснил будущее защитника в «Химках»

Владимир Кузьмичев, представитель центрального защитника «Химок» Георгия Джикии, ответил на вопросы по поводу его будущего.

– Рано давать объективные оценки по переходу Джикии в «Химки». Был пропущен подготовительный период, в тренировочном процессе он восстанавливал свои кондиции. Надо дождаться цикла до паузы и уже можно подвести какие-то итоги.

У него контракт «1+1». Зимой по его контракту ничего не будет. Все вопросы по его будущему в «Химках» будут решаться ближе к окончанию сезона.

– Хочет ли он остаться?

– Мы хотим совершенно другого. В моем понимании, Георгий должен играть в клубе другого уровня.

Это зависит от того, будут ли предложения. Надеюсь, что появится интерес от больших клубов.

31-летний Джикия присоединился к «Химкам» в середине сентября.

С тех пор он поучаствовал в 6 матчах, проведя на поле 400 минут.

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