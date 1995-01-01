Газизов: «Сделаем рекламную историю из возвращения Урунова. Если была история с ЦУМом, почему не использовать?»

Сделайте рекламную акцию - опустите Уфу на 16-ое место!!!
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, как башкирский клуб заработает на возвращении полузащитника Остона Урунова.
— Он молодой, талантливый, с хорошими футбольными качествами, хотя, бесспорно, надо много работать. Урунов из тех игроков, которые делают футбол красивее и привлекают болельщиков.
— Скажите, в Уфе совсем нет бутиков? Ближайший — московский ЦУМ?
— Обязательно сделаем из этого рекламную историю. Найдем приличный магазин, организуем промо, получим в клубный бюджет от 500 тысяч до миллиона. Раз уж была история с ЦУМом, почему не использовать? Прямо сейчас придумал: живой заработок, деньги сами в руки идут.
— Да и с реквизитом для съемок нет проблем после клипов с участием клубного руководства.
— Вариантов много, найдем, как применить.
- Урунов перешел в «Уфу» в третий раз.
- По информации «СЭ», башкирский клуб может выкупить права на 20-летнего футболиста у «Спартака» за 1 миллион евро.