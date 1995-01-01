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    Газизов: «Сделаем рекламную историю из возвращения Урунова. Если была история с ЦУМом, почему не использовать?»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, как башкирский клуб заработает на возвращении полузащитника Остона Урунова.

    — Он молодой, талантливый, с хорошими футбольными качествами, хотя, бесспорно, надо много работать. Урунов из тех игроков, которые делают футбол красивее и привлекают болельщиков.

    — Скажите, в Уфе совсем нет бутиков? Ближайший — московский ЦУМ?

    — Обязательно сделаем из этого рекламную историю. Найдем приличный магазин, организуем промо, получим в клубный бюджет от 500 тысяч до миллиона. Раз уж была история с ЦУМом, почему не использовать? Прямо сейчас придумал: живой заработок, деньги сами в руки идут.

    — Да и с реквизитом для съемок нет проблем после клипов с участием клубного руководства.

    — Вариантов много, найдем, как применить.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8591

      Cleaner 50 секунд назад

      Сделайте рекламную акцию - опустите Уфу на 16-ое место!!!

      0
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      Рейтинг: +1389

      spartakuz 1 час назад

      Татарин - хитрый парень!)

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