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  • Газизов: «Сделаем рекламную историю из возвращения Урунова. Если была история с ЦУМом, почему не использовать?»

Газизов: «Сделаем рекламную историю из возвращения Урунова. Если была история с ЦУМом, почему не использовать?»

20 августа 2021, 09:54
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, как башкирский клуб заработает на возвращении полузащитника Остона Урунова.

— Он молодой, талантливый, с хорошими футбольными качествами, хотя, бесспорно, надо много работать. Урунов из тех игроков, которые делают футбол красивее и привлекают болельщиков.

— Скажите, в Уфе совсем нет бутиков? Ближайший — московский ЦУМ?

— Обязательно сделаем из этого рекламную историю. Найдем приличный магазин, организуем промо, получим в клубный бюджет от 500 тысяч до миллиона. Раз уж была история с ЦУМом, почему не использовать? Прямо сейчас придумал: живой заработок, деньги сами в руки идут.

— Да и с реквизитом для съемок нет проблем после клипов с участием клубного руководства.

— Вариантов много, найдем, как применить.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Уфа Спартак Урунов Остон Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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spartakuz
1629444396
Татарин - хитрый парень!)
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