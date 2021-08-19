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    Лига конференций. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Трабзонспором»

    В первом матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций «Рома» на выезде выиграла у «Трабзонспора» со счетом 2:1.

    Все голы были забиты во втором тайме, победный мяч на счету бывшего форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

    Узбек отличился в первой же официальной игре в составе «Ромы». Ранее он забивал в двух товарищеских встречах.

    Лига конференций. 4-й отборочный раунд. Первые матчи

    Трабзонспор (Турция) – Рома (Италия) – 1:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Пеллегрини, 55; 1:1 – Корнелиус, 64; 1:2 – Шомуродов, 81.

    Календарь Лиги конференций

    Результаты Лиги конференций

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    19.08.2021 22:40
    Комментарии6
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      Рейтинг: +1072

      Bozigit 29 минут назад

      Кривоногий делает свое дело. Молодец Эльдор!

      1
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      Рейтинг: +88625

      zigbert 1 час назад

      Пока оправдывает надежды Моуринью.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1504

      Красногорск_Фан > zigbert 1 час назад

      Посмотрим что будет с серьезными соперниками. Но действительно - первые матчи показывает себя очень хорошо.

      1
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      ...
      Рейтинг: +88625

      zigbert > Красногорск_Фан 45 минут назад

      Для форварда лучшим показателем будут забитые мячи.

      0
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      Рейтинг: +2551

      ySS 1 час назад

      Молодца, Элдор!
      Так держать!

      3
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      Рейтинг: +760

      Alex Y 1 час назад

      Карпин его кривоногим назвал, а Моуриньо видно вправил)

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