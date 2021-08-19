Лига конференций. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Трабзонспором»

В первом матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций «Рома» на выезде выиграла у «Трабзонспора» со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме, победный мяч на счету бывшего форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

Узбек отличился в первой же официальной игре в составе «Ромы». Ранее он забивал в двух товарищеских встречах.

Лига конференций. 4-й отборочный раунд. Первые матчи

Трабзонспор (Турция) – Рома (Италия) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Пеллегрини, 55; 1:1 – Корнелиус, 64; 1:2 – Шомуродов, 81.

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