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  • Лига конференций. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Трабзонспором»

Лига конференций. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Трабзонспором»

19 августа 2021, 22:40
17

В первом матче четвертого раунда квалификации Лиги конференций «Рома» на выезде выиграла у «Трабзонспора» со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме, победный мяч на счету бывшего форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова.

Узбек отличился в первой же официальной игре в составе «Ромы». Ранее он забивал в двух товарищеских встречах.

Лига конференций. 4-й отборочный раунд. Первые матчи

Трабзонспор (Турция) – Рома (Италия) – 1:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Пеллегрини, 55; 1:1 – Корнелиус, 64; 1:2 – Шомуродов, 81.

Календарь Лиги конференций

Результаты Лиги конференций

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Трабзонспор Рома Шомуродов Эльдор
Комментарии (17)
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Alex Y
1629402227
Карпин его кривоногим назвал, а Моуриньо видно вправил)
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ySS
1629403580
Молодца, Элдор! Так держать!
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zigbert
1629404091
Пока оправдывает надежды Моуринью.
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Bozigit
1629406644
Кривоногий делает свое дело. Молодец Эльдор!
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spartakuz
1629432999
Давай, Шома, дерзай!
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MaxRnD
1629440098
Одним словом, Красавчик. Так держать ! Главное, чтобы не зазвездился и продолжал пахать. Чутьё есть, техника есть, остальное зависит только от трудолюбия и желания добиться чего-то большего ....
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